Nach der Uhrmacherlehre geriet der Wettkampf in den Hintergrund. „Dafür konnte ich mit Freunden in einem Vereinsboot in den Küstengewässern segeln. Die Törns bis in die Boddengewässer von Rügen waren traumhaft“, schwärmt sie. In der Drei-Meilen-Zone per Boot unterwegs zu sein, war zu Zeiten der DDR nur mit Ausnahmegenehmigung möglich. „Trotzdem fühlte es sich auf dem Meer wie die große Freiheit an.“ Zuweilen geriet die Küste aus dem Blick, was dem Seesegeln einen besonderen Reiz verleiht.

Die Wende brachte einige Herausforderungen

Mitte der 80er Jahre nahm sie als Crewmitglied auf einem Kielboot an Seewettfahrten teil, unter anderem bei der „Rostocker Ostseewoche“. Eines Tages dann vertraute die Crew ihrem weiblichen Mitglied das Ruder an und machte Uta Ihlenburg so zur einzigen Steuerfrau einer seegehenden Jacht in der DDR.

Nach der Wende türmten sich Wellen anderer Art auf. Beruflich sah sich Uta Ihlenburg gezwungen, auf neuen Kurs zu gehen. Das Projekt einer eigenen Bootcharter-Firma zerschlug sich, es folgten geförderte Jobs im sozialen Bereich. Zu Beginn der 90er Jahre wurden die beiden Töchter geboren.

Alleinerziehende Mutter mit zwei Töchtern

Als alleinerziehende Mutter fand die Rostockerin später feste Anstellungen in einem maritimen Ersatzteilvertrieb und im Callcenter. 2019 schließlich folgte der Wechsel zu Tamsen Maritim. Dort kümmert Uta Ihlenburg sich um Logistik und Materialbeschaffung. Hier kommt es, sagt sie, wie beim Segeln darauf an, dass kleinste Dinge passen müssen, wie der rechtzeitige Einkauf von Bauteilen und das Timing bei fälligen Entscheidungen.

Die 1,60 Meter große Seglerin gilt unter ihren Vereinskameraden als resolut und ehrgeizig. Auf der 9,50-Meter-Jacht „Galicia“, die sie mit Lebensgefährte und Segler Olaf Hell 2016 erwarb, ist sie die Steuerfrau. Und bei Regatten weiß die Crew, dass ihre Skipperin unbedingt gewinnen will. So ist es kein Zufall, dass 2022 beim renommierten Rennen „Rund Bornholm“ die von Uta Ihlenburg gesteuerte „Galicia“ bereits das dritte Mal in Folge als erstes Boot die Ziellinie überquerte.