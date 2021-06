Die Unterwasserwelt der Nordsee – ein faszinierender, einzigartiger Lebensraum, der Urlaubern jedoch meist verborgen bleibt. Winzige Seepferdchen, räuberische Katzenhaie, Hummer, Seehunde, Qualle und Co. sind im Wattenmeer zu Hause. Das Multimar Wattforum in Tönning bei Husum macht mit einer interaktiven Ausstellung auf 3.125 Quadratmetern diese Vielfalt sichtbar.

Gleich hinter dem Eingang des größten Besucherzentrums für den Nationalpark Wattenmeer in Schleswig-Holstein steigt man buchstäblich hinab in den Wattboden und kann lebendige Wattbewohner berühren. Kinder können in einen gläsernen Tunnel krabbeln und dort die Brandung direkt miterleben.

Was für ein Anblick! Auge in Auge mit einem Pottwal

Über 280 Tierarten aus der Nordsee lassen sich in 37 Aquarien bestaunen. Durch die sechs mal sechs Meter große Panoramascheibe des Großbeckens können Besucher an zwei Tagen pro Woche zuschauen, wie ein Taucher die Fischschwärme füttert und ihr Verhalten erklärt.

Auge in Auge mit einem Pottwal: Dazu ist im Walhaus Gelegenheit. Neben dem 18 Meter langen Modell eines Pottwals, der 1997 im Wattenmeer gestrandet ist, wirken die Modelle der Schweinswale geradezu winzig. Natürlich gibt es auch Mitmachstationen: So kann man im Brandungsbecken mit einer Kurbel Wellen schlagen, mit einer Unterwasserkamera eine Miesmuschelbank erkunden und mit Mikroskopen kleinste Lebewesen untersuchen. Film- und Hörstationen sowie Aktionselemente informieren über alles rund um den Nationalpark. Auch besondere Führungen, Lesungen und Veranstaltungen werden angeboten. Für Kinder gibt es Ferienangebote, wo sie zu kleinen Wattenmeerforschern werden können. Weiteres Highlight: der große Wasserspielplatz mit Leuchtturm, Hallig und Krabbenkutter. Und Blick aufs Meer.