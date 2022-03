Erlangen. Kreischende E-Gitarren, schrille Flöten, tobendes Publikum – Jörg Roth lebt in einer lauten Welt. Die für den Frontmann der populären Mittelalter-Rockband „Saltatio Mortis“ in den letzten Jahren jedoch zunehmend leiser wurde. „Nach einem Herz-Kreislauf-Problem wurden meine Ohren immer schlechter“, bekennt Roth. So viel schlechter, dass der Berufsmusiker sogar um seine Karriere bangte. Bis ihm ein Arzt den rettenden Ausweg wies: ein Hörgerät! Roth: „Jetzt hat jeder Ton endlich wieder eine Magie.“

Probleme mit den Ohren – das ist längst eine Volkskrankheit. Laut Bundesverband der Hörsysteme-Industrie halten mehr als zehn Millionen Deutsche ihr Hörvermögen für gemindert. Sechs Millionen haben die Diagnose „schwerhörig“ sogar schwarz auf weiß vom Arzt. Doch nur 3,7 Millionen tragen auch ein Hörgerät. Da fragt man sich doch: Wieso ist das so?

Unbehandelte Hörminderung erhöht das Demenzrisiko

„Ein Grund ist das Image von Hörgeräten, auch wenn das längst nicht mehr zutrifft“, sagt Beate Gromke, Präsidentin der Europäischen Union der Hörgeräteakustiker (EUHA). Und: „Als Betroffener muss man sich zudem erst einmal eingestehen, dass man nicht mehr richtig hört“, so Gromke zu aktiv. Das sei ein ziemlich großer, oft schwerer Schritt.

Aber ein immens wichtiger. Denn: Bleibt eine Hörminderung unbehandelt, sind die Folgen übel. „Wer auf einer Geburtstagsfeier den Gesprächen nicht mehr folgen kann, der geht zu nächsten Party nicht mehr hin“, sagt Gromke. Die daraus resultierende soziale Isolation führe zu Stress, der wiederum zu sinkender Lebensqualität, häufig gar zu Depressionen. Die Leistungen im Beruf sinken. Und sogar das Demenzrisiko steigt nachweislich an!

Exklusive Infos, die nur Träger von Hörgeräten empfangen können

Alles zusammengenommen, ist das nicht nur für die Betroffenen bitter. Sondern auch volkswirtschaftlich extrem teuer: Die ökonomischen Kosten unversorgter Hörminderungen beziffert der Bundesverband der Hörsysteme-Industrie unter Berufung auf eine Studie der WHO auf 39 Milliarden Euro. Pro Jahr!