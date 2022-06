Köln. Fieber, Erbrechen, weiche Knie – auch relativ banale Erkrankungen können einen manchmal außer Gefecht setzen. Dann will man lieber im Bett bleiben, als wegen des gelben Scheins zum Arzt zu laufen. Ist dann eine rückwirkende Krankschreibung möglich? „Grundsätzlich erfolgt die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem Zeitpunkt der ärztlichen Untersuchung“, erklärt die Kölner Fachanwältin für Arbeitsrecht, Nathalie Oberthür, Vorsitzende des Ausschusses Arbeitsrecht beim Deutschen Anwaltsverein.

Eine rückwirkende Krankschreibung ist gar nicht vorgesehen

In der Praxis schreiben die meisten Ärzte oft in solchen Fällen bis zu drei Tage rückwirkend krank, sofern dies aufgrund der Krankheit begründet ist. Der Mediziner kennt schließlich den typischen Krankheitsverlauf und kann nach der Untersuchung abschätzen, wann die Erkrankung begonnen hat. Grundsätzlich gilt allerdings: Eine rückwirkende Krankschreibung ist eigentlich gar nicht vorgesehen.

Egal wie schlecht es einem geht: „Laut Entgeltfortzahlungsgesetz muss der Arbeitnehmer spätestens ab dem vierten Krankheitstag sowieso eine ärztliche Arbeitsunfähigkeits-bescheinigung vorlegen“, sagt Oberthür. Tut er das nicht, verletzt er seine Meldepflichten, und damit droht eine Abmahnung.

Ohne diese Bescheinigung gibt es außerdem keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, denn dann gelten die Krankheitstage als unentschuldigtes Fehlen. Eine rückwirkende Krankschreibung für weiter zurückliegende Erkrankungen steht also schon allein aus diesen Gründen in den allermeisten Fällen sowieso nicht zur Debatte. Manchmal kann es aber vorkommen, dass aus irgendwelchen Gründen trotzdem keine Arbeitsunfähigkeits-bescheinigung vorliegt. In solchen Fällen müsste man also versuchen, sich rückwirkend doch noch krankschreiben zu lassen.