Wochenlang auf feste Nahrung verzichten, das ist nicht jedermanns Sache. Aber wie wäre es mal, stundenweise zu fasten? „Beim sogenannten Intervallfasten drängt man die Nahrungsaufnahme auf einen bestimmten Zeitraum zusammen“, erklärt Rainer Matejka, Chefarzt der Malteser-Klinik von Weckbecker in Bad Brückenau und Autor des gerade neu erschienenen Buchs „Fasten heilt“. Für den Experten ist dieses Fasten light eine gute Methode, um sich fit zu halten und womöglich langfristig seine Ernährung umzustellen.

Die 16:8 Methode: Eine Mahlzeit am Tag fällt weg

Bei dieser Variante des Intervallfastens liegen zwischen der letzten Mahlzeit des Vortags und der ersten Mahlzeit des Tages 16 Stunden. Umgekehrt hat man dann 8 Stunden, in denen man zwei Mahlzeiten zu sich nehmen kann. „Auf welche Mahlzeit man verzichtet, kann man selbst entscheiden. Je nachdem, welcher Esstyp man ist“, so Matejka. Die meisten Menschen könnten gut auf das Frühstück verzichten, hat der Experte beobachtet. Andererseits würde es Menschen mit den typischen Risikofaktoren wie Übergewicht oder Bluthochdruck guttun, auf das Abendessen zu verzichten, denn abends ist die Zuckertoleranz schlechter. Das heißt, dann steigt der Blutzuckerspiegel schnell an.

Wer also etwa nach 17 Uhr nichts mehr isst, darf am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder frühstücken. Der Stoffwechsel kommt dadurch jede Nacht in ein kurzes Fasten. Angenehmer Nebeneffekt: Der Körper hat nachts weniger mit der Verdauung zu tun, was der Schlafqualität zugutekommt.

Die 5.2. Methode: Fünf Tage normal essen, an zwei Tagen Kalorien drastisch reduzieren

Eine weitere Alternative, die sich ebenfalls gut in den Arbeitsalltag einbauen lässt, sind sogenannte Entlastungstage. In der Woche kann so normal gegessen werden und am Wochenende gilt es, Kalorien zu zählen: Frauen sollten die Nahrungszufuhr auf 500 bis 800 Kalorien, Männer auf 600 bis 850 Kalorien verringern. Schnell verdauliche Kohlenhydrate wie Weizenbrot, Nudeln, Kartoffeln oder Zucker sind an diesen Tagen tabu. „In dieser Zeit ist es allerdings wichtig, viel zu trinken. Da bieten sich Kräutertees, Wasser und verdünnte Säfte an“, rät Fastenexperte Matejka. Und wen dann mal eine Hungerattacke plagt, der kann den Tee auch leicht mit Honig süßen, um dem bohrenden Gefühl im Magen zu begegnen.