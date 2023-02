Schlechte Phasen kennt jeder. Wie fühlt sich Depression an?

Betroffene sagen, sie leiden unter einer Freudlosigkeit, die sie vorher nicht kannten. Typisch ist auch das Gefühl, plötzlich keine Gefühle mehr wahrnehmen zu können. Hinzu kommt eine tiefe Erschöpfung bei innerer Daueranspannung, oft verbunden mit Schlafstörungen. Auch Schuldgefühle sind häufig.

Wie macht sich das im Job bemerkbar?

Die Gedanken kreisen um Negatives und das Konzentrieren fällt schwer. Menschen mit Depressionen haben immer den Eindruck, die Arbeit wächst ihnen über den Kopf. Selbst einfachste Tätigkeiten erscheinen wie ein großer Berg. Oft liegt dann der Gedanke nahe, die Arbeitsüberforderung sei schuld. Das ist ein häufiger Fehlschluss!

Warum?

Weil die allermeisten berufstätigen Patienten nicht wegen der Arbeit erkranken. Das Überforderungsgefühl und die Erschöpfung sind Teil der Erkrankung. Schon das Zähneputzen fällt in einer depressiven Phase schwer.

Wie können denn Kollegen mögliche Depression erahnen oder erkennen – und helfen?

Wenn sich ein Kollege verändert, zurückzieht oder überfordert wirkt, sollte man ihn ansprechen. Und in dem Gespräch ein Gespür dafür bekommen, ob er nachvollziehbar auf schwierige Lebensumstände reagiert oder ob die Verzweiflung so groß ist, dass man sich Sorgen machen muss. Ist Letzteres der Fall, sollte man den Kollegen motivieren, sich an seinen Hausarzt, einen Psychotherapeuten oder Psychiater zu wenden.