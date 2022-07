Berlin. Das gibt’s doch gar nicht! So lange hat man den Fahrradausflug geplant, an Kneipen und Unterkunft gedacht. Und kaum liegt die Großstadt hinter einem, fährt man mit dem neuen E-Bike in eine fette Glasscherbe. Da ist jetzt die Luft erst mal raus …

Aber Hilfe ist nah: Zum Beispiel bieten seit dem 1. Juni dieses Jahres auch die Gelben Engel des ADAC bundesweit kostenlose Pannenhilfe für Radfahrer – wenn sie Mitglied sind. „Nach einem Testlauf in Berlin und Brandenburg wissen wir, dass der Service bei unseren Mitgliedern gut ankommt“, sagt ADAC-Sprecher Jürgen Grieving.

Im Mitgliedsbeitrag ist rasche Hilfe eingeschlossen

Damit springt der ADAC auf einen Zug auf, mit den andere schon fahren: „Einige Automobilklubs bieten schon seit Längerem Fahrradschutzbriefe mit sehr guten Leistungen“, erklärt Henriette Neubert, Versicherungsexpertin der gemeinnützigen Stiftung Finanztip. Beim Auto Club Europa (ACE) und Automobilclub-Verkehr (ACV) etwa seien die Radschutzbriefe im Mitgliedsbeitrag (rund 70 Euro im Jahr) enthalten, beim Verkehrs Club Deutschland (VCD) koste er nur wenige Euro zusätzlich.