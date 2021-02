Bei Puky sind Roboter im Einsatz – und Mitarbeiter mit enormer Erfahrung

Moderne Maschinen etwa zum Biegen der Stahlrohre sind in der Fabrik im Einsatz, teils auch Roboter, die den Arbeitern besonders monotone Tätigkeiten abnehmen. Aber bei vielem kommt es noch immer auf gutes Auge und Erfahrung an. Mürsel Ismail zum Beispiel ist seit fast 40 Jahren bei Puky. Er stellt in mehreren Schritten aus den gebogenen Rohren die kompletten Rahmen für die Fahrzeuge her. Und noch etwas länger an Bord ist Uwe David, der noch so richtig von Hand schweißen kann und deshalb immer bei komplizierteren Arbeiten gefragt ist.

Die Zusammenarbeit mit den Behinderten-Werkstätten hat sich ebenso über viele Jahre bewährt. Auch sie ermöglicht es, dass die Produktion fast komplett in Deutschland überhaupt wirtschaftlich machbar ist. Schließlich ist mit Kinderrädern nicht so leicht Geld zu verdienen. „Bei einem E-Bike zum Beispiel liegt die Marge für den Händler etwa 80-mal so hoch“, erklärt Geschäftsführer Heller. Der E-Bike-Boom aber hat für Puky auch etwas Gutes, sagt Heller. Indirekt. Da viele Leute sich inzwischen Räder für mehrere Tausend Euro leisten, sind 300 Euro fürs Kinderrad für die Kunden auch nicht mehr so viel – noch vor wenigen Jahren lag die Schmerzgrenze bei rund 200.

Eigenmarke „Eightshot“ soll größere Kinder und Jugendliche elektrisieren

Puky setzt neben der Qualität auch auf Innovatives. Elektromotoren sind ein Thema zumindest für größere Kinder und Jugendliche, für die Puky die Eigenmarke „Eightshot“ entwickelt hat. Und die digitalen Trends machen auch vor Kinderrädern und Zubehör nicht halt. Ideen gibt es viele in der Branche. Nicht nur in Wülfrath: Helme, die bei einem Sturz des Kindes automatisch eine Nachricht an die Eltern schicken. Oder Bremsen, die sich per Handy-App fernsteuern lassen. Ein Traum für Eltern …