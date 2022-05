Waldershof. Stabilität einerseits – andererseits ein schnittiges Fahrgefühl wie auf dem Fahrrad: Das zeichnet das neue Lastenrad aus, das der Hersteller Cube entwickelt hat. Entstanden ist es aus einer Kooperation der Waldershofer mit dem Automobilbauer BMW. Anders als viele andere Lastenbikes fährt das neue Cube Concept Trike auf drei Rädern und erweitert damit die Angebotspalette der Oberpfälzer, die bislang zweirädrige Lastenbikes im Portfolio haben.

Prototypen von Rennrädern werden bei der Tour de France getestet

Seit 1993 baut das Familienunternehmen im Fichtelgebirge Fahrräder. Vom Kinderrad über High-End-Rennräder und Mountainbikes bis hin zu E-Lastenrädern fertigt die Firma unzählige Modelle. Über eine Million Fahrräder hat Cube im vergangenen Jahr verkauft – vor allem im Fachhandel in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und in der Schweiz. Über Distributionspartner gehen die Räder weltweit in 70 Länder.

Cube wächst stetig, hat inzwischen rund 1.000 Beschäftigte am Standort. Allein im Bereich Fahrradentwicklung forschen mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen an neuen Technologien und Materialzusammensetzungen. Eng tauschen sie sich mit Top-Athleten aus, die Prototypen etwa bei der Tour de France fahren. Ihre Rückmeldungen fließen in die Serienproduktion ein.