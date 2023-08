Das zentrale Online-Spenderegister ist noch im Aufbau

Diese bürokratische Hürde möchte der Münchner Verein ein wenig senken, eben mit dem speziellen Tattoo-Design namens „Opt.Ink“ (das Wort ist angelehnt an die Opt-in-Regelung). Bislang wurde das Tattoo schon etwa 3.500-mal gestochen.

8.496 Menschen standen Ende 2022 auf der Warteliste für ein Spenderorgan Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Die Tinte unter der Haut symbolisiert also die Bereitschaft zur Organspende. Eine klare Willenserklärung, ja – aber rechtlich bindend? Nein! Darum sei als Ergänzung zum Tattoo das Gespräch mit nahen Angehörigen extrem wichtig, betont Sum. Denn im Ernstfall würden sie über eine Organspende entscheiden.

Wer Interesse an einem Opt.Ink-Tattoo hat, kann auf der Vereinsseite junge-helden.org/optink ein passendes Studio finden. Oft stechen diese Studios das Symbol kostenlos oder rechnen nur die Materialkosten ab.

In vielen EU-Staaten ist die Organspende ganz anders geregelt: Dort wird jeder automatisch zum Spender, wenn sie oder er nicht widerspricht. Diese Regelung gilt etwa in Österreich und der Schweiz. Eine entsprechende Gesetzesänderung ist bei uns bisher gescheitert. Immerhin soll es aber ein zentrales Online-Register geben, in das sich jeder willige Spender eintragen kann. Doch das lässt noch auf sich warten. Und dürfte wohl erst 2024 an den Start gehen.