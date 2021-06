Wer kennt das nicht: Das Geld ist weg, der nächste Erste lässt noch auf sich warten! Wenn sich dann oft nicht einmal mehr genau sagen lässt, was alles gekauft wurde, kann das Führen eines Haushaltsbuchs helfen. Das gibt es mittlerweile auch in digitaler Form. „Damit lässt sich das eigene Ausgabenverhalten gut überprüfen“, sagt Sylvia Groh von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Vorteil: Gerade den im Alltag häufigen Spontankäufen oder wenig beachteten kleinen Ausgaben kann man so auf die Spur kommen. Denn auch solche Mini-Ausgaben summieren sich schnell zu größeren Beträgen!#

Apps ersparen mühsames Ausrechnen und zeigen das Ausgabeverhalten auf einen Blick

Einfach in der Nutzung, oft praktisch im Alltag und unterwegs sind Apps. „Dort lassen sich die Ausgaben sofort eingeben und geraten später nicht in Vergessenheit“, so die Finanzexpertin. Außerdem sind die grafischen Auswertungsmöglichkeiten, die solche Anwendungen bieten, für Groh ein Pluspunkt. Damit sehe man einen Blick, wo wie viel Geld hingeflossen ist, ohne dass man selbst alles erst mal ausrechnen müsse.

Die Expertin gibt aber zu bedenken: Wer eine App nutzen wolle, solle auf den Datenschutz achten und dass die Server idealerweise in Deutschland oder in Europa stünden. Dies gilt insbesondere, wenn die Haushaltsbuch-App aufs Konto zugreift.

Im Folgenden finden Sie detaillierte Informationen über fünf praktische Apps, mit denen man seine Finanzen kontrollieren kann:

Finanzchecker: Ausgabenkategorien können individuell eingerichtet werden

Haushaltsbuch-Apps gibt es in verschiedenen Varianten. Manche sind kostenlos wie zum Beispiel der „Finanzchecker“ des Beratungsdiensts „Geld und Haushalt “ der Sparkassen, den es für Android- wie für Apple-Geräte gibt. Feste Einnahmen und Ausgaben müssen hier nur einmal eingegeben werden, sie werden jeden Monat weiter übertragen. Die einzelnen Ausgabenarten können individuell und nach den persönlichen Vorlieben eingerichtet werden. Das ist von Vorteil, weil beispielsweise jüngere Menschen andere Bedürfnisse haben als Familien.

Praktisch ist die Schnellübersicht: Sie zeigt, wie viel Geld noch bis zum nächsten Zahltag da ist. Der Finanzchecker lässt sich mit einer Pin verschlüsseln, damit sind die sensiblen Daten geschützt, wenn das Smartphone mal in fremde Hände gerät. Eine Anbindung zum Girokonto gibt es nicht.

Für IOS und Android:

Finanzchecker

Haushaltsplaner: Diagramme zeigen das persönliche Ausgabeverhalten

Ebenfalls kostenfrei zum Download steht der „Haushaltsplaner“ des Verbraucherservice Bayern bereit. Ihn gibt es für Android- und Apple-Geräte. Eine Anwendung für den Computer zu Hause soll folgen. Auch bei dieser App, die frei von Werbung ist, lassen sich Ein- und Ausgabenkategorien individuell konfigurieren. Diagramme bilden das Ausgabeverhalten und die finanzielle Situation ab. Zudem lässt sich das Haushaltsbuch mit einem Passwort verschlüsseln.

Für iOS und Android:

Haushaltsplaner