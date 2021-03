Wie sieht das konkret in der Praxis aus?

Gute Beispiele sind die Bachelorarbeiten, die bei uns überwiegend in Unternehmen geschrieben werden. Da geht es um die Planung möglichst schneller Wechsel beim Umrüsten der Maschinen. Oder die Suche nach dem besten Schneidstoff. In einer Leuchtenfirma soll der Produktionsfluss optimiert werden. In einem anderen Unternehmen müssen die Aufträge so gesteuert werden, dass sie möglichst gleichmäßig in die Fertigung gehen. Diese Aspekte gehen im Alltagsgeschäft oft unter, da können die Unternehmen von der Fertigungstechnik sehr profitieren.

Wie kommen die Studenten an diese Themen?

Als Verbandsingenieur komme ich in viele Betriebe, sehe mögliche Projekte und kann die passenden Studenten vermitteln, die ich ja auch gut kenne. Das läuft sehr erfolgreich.

Was sollten Studenten außer Technikinteresse mitbringen?

Neugierde, Spaß an Fertigungsprozessen und Betriebsabläufen, Interesse daran, wie ein Unternehmen läuft, den Blick fürs große Ganze und keine Scheu vor dem Umgang mit Menschen.

Weitere Infos zum Studienangebot der Fachhochschule gibt es auf fh-swf.de/studienangebot