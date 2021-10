Kein Anspruch auf Betreten, aber ein Recht auf Herausgabe des Besitzes

Das bedeutet aber dennoch nicht, dass der Bewohner der Wohnung die persönlichen Dinge des Toten behalten darf – schließlich gehört der Besitz des Verstorbenen jetzt den Erben. Und es ist nicht gesagt, dass jeder Bewohner der Wohnung auch automatisch (Mit-) Erbe ist. Man denke dabei etwa an WGs oder an unverheiratete Lebenspartner. Sie haben auch nach vielen Jahren Beziehung kein gesetzliches Erbrecht.

„Erben haben selbstverständlich einen Herausgabeanspruch auf ihr Erbe“, erklärt Hartmann. Das bedeutet: Der Bewohner muss den oder die Erben zwar nicht in die Wohnung lassen, ihnen aber den Besitz des Verstorbenen übergeben. „Kann man sich mit dem Bewohner absolut nicht über die Herausgabe der Gegenstände einigen, muss man klagen“, sagt die Juristin.

Es gilt allerdings: Möchten die bisherigen (Mit-) Bewohner die Wohnung nicht übernehmen, geht der Mietvertrag auf die Erben über. Damit sind die Erben Mieter, und für sie es gelten die im nächsten Abschnitt beschriebenen Regelungen für das Betreten der Wohnung.

Was ist, wenn der Verstorbene allein lebte?

„Lebte der Verstorbene allein, treten sämtliche Erben in den Mietvertrag ein“, erklärt Hartmann. Bei mehreren Erben werden also alle gemeinsam Mieter. Das bedeutet: Jeder Erbe hat das Recht, die Wohnung zu betreten. Ist der Schlüssel zur Wohnung verloren gegangen, können sich die Erben auch an den Vermieter wenden, um die Wohnung zu öffnen. „Nötigenfalls muss man sich als Erbe ausweisen, beispielsweise per Erbschein“, sagt Hartmann.

Wenn dann aber einer der Erben im Alleingang die Wohnung komplett ausräumt und sämtliche Wertgegenstände beansprucht, müssen das die Erben untereinander klären. Wenn nötig, müssen die anderen Erben vor Gericht ziehen, um den ihnen zustehenden Anteil am Erbe zu erhalten.