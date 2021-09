Mit flexiblen Arbeitszeiten lassen sich berufliche und private Wünsche leichter in Einklang bringen. Dabei geht es nicht nur um das Ansparen von Zeiten für den einen freien Tag zwischendurch oder um ab und zu früher Feierabend machen zu können. Sondern auch darum, einmal einige Monate am Stück freizuhaben, um eine lang geplante größere Reise umzusetzen oder eventuell früher in den Ruhestand zu starten – und ohne während dieser Zeit auf Lohn oder Gehalt verzichten zu müssen.

Das lässt sich mit einem sogenannten Lebensarbeitszeitkonto, auch Wertguthaben oder Zeitkonto, erreichen: „Dort werden Arbeitszeiten angespart, die für längere Freistellungen genutzt werden können“, erklärt Kerstin Plack, Arbeitsrechtlerin bei der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA). Doch aufgepasst: Lebensarbeitszeitkonten dürfen nicht mit herkömmlichen Arbeitszeitkonten verwechselt werden, die für den kurzfristigen Ausgleich beispielsweise von Überstunden oder bei Schwankungen im Arbeitsanfall dienen.

Ein Lebensarbeitszeitkonto muss explizit vereinbart werden

Wenn ein Arbeitnehmer ein Lebensarbeitszeitkonto führen möchte, muss er dies mit seinem Arbeitgeber ausdrücklich vereinbaren. Häufig wird zu einer solchen individuellen Vereinbarung noch ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung hinzukommen. Manche Tarifverträge beinhalten hierzu Regeln, etwa in der Metall- und Elektro- oder der Chemie-Industrie. Da die Regeln zur Führung eines Lebensarbeitszeitkontos für die Unternehmen recht kompliziert sind, bieten bisher meist größere Unternehmen diese Möglichkeit an, so Plack.

In die getroffene Vereinbarung wird bereits die beabsichtigte Verwendung des Zeitguthabens mit aufgenommen. „Dies kann zum Beispiel ein Sabbatical, der frühere Eintritt in den Ruhestand oder eine Weiterbildung sein, aber auch die Wahrnehmung gesetzlicher Freistellungsrechte wie Pflege- oder Elternzeiten“, sagt Kerstin Plack. Gefüllt wird das Konto dann beispielsweise mit Überstunden oder mit eventuell übertariflich vereinbarten Urlaubstagen. „Auch ein regelmäßiger Verzicht auf einen Teil des Gehalts, der für die spätere Auszeit verwendet wird, ist möglich“, ergänzt Plack. Was man sonst noch über ein Sabbatjahr wissen sollten, lesen Sie auf aktiv-online.de.

Während der Freistellung bleibt das Arbeitsverhältnis bestehen

Wichtig zu wissen: Das Zeitguthaben wird immer als Geld geführt. Und in der Freistellungsphase wird dann dieses Guthaben aufgezehrt. Der Vorteil eines Lebenszeitkontos für die Arbeitnehmer: „Das Beschäftigungsverhältnis besteht in dieser Zeit fort, und der Angestellte bekommt währenddessen weiter ein Gehalt gezahlt“, erläutert Plack. Das muss in der Freistellungszeit ungefähr derselben Höhe entsprechen wie sein reguläres Entgelt. So ist es zum Beispiel nicht möglich, durch eine äußerst spartanische Lebensweise eine sehr lange Freistellungszeit zu erreichen. Auch die Sozialabgaben werden regulär weitergezahlt.