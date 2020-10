SKF: Kritisch gegenüber Recht auf Homeoffice

Beim Wälzlagerhersteller SKF in Schweinfurt ist Arbeiten im Homeoffice für einen Teil der 4.000 Mitarbeiter seit Jahren eine Option. Wer sich etwa um Kinder kümmern muss oder Angehörige zu pflegen hat, kann in der Regel ein oder zwei Tage die Woche von daheim arbeiten – wenn seine Tätigkeit es zulässt. Großflächig über die ganze Belegschaft kam das Modell jedoch nie zum Einsatz. Dann kam Corona.

„Als die Krise im Frühjahr begann, haben wir unsere Mitarbeiter quasi über Nacht nach Hause geschickt“, berichtet Harald Speck, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor von SKF. Den Umständen entsprechend habe das auch besser als zunächst gedacht funktioniert – etwa über Vertrauensarbeitszeit, also den Fokus auf das Erledigen von Aufgaben. „Aber ein uneingeschränkter Freund von Homeoffice und mobilem Arbeiten bin ich deswegen heute immer noch nicht“, sagt Speck. Deren umfangreiche Ausweitung, insbesondere über ein immer wieder ins Spiel gebrachte Recht auf Homeoffice für Arbeitnehmer, sieht Speck sehr kritisch. „Homeoffice und seine Vorteile sind derzeit ein total gehyptes Thema“, findet er.

Identifikation mit der Firma könnte verloren gehen

Dabei geht es dem SKF-Geschäftsführer nicht nur um mögliche Folgen für die eigentlichen Arbeitsprozesse. Rund zwei Drittel der Mitarbeiter in Schweinfurt arbeiten ohnehin in der Produktion im Schichtbetrieb, was das Arbeiten von daheim objektiv unmöglich macht. Bei vielen anderen sei mobiles Arbeiten zwar prinzipiell möglich, aber nur in sehr begrenztem Umfang praktikabel.

Speck sorgt sich vor allem um Dinge wie den informellen oder zufälligen Austausch zwischen Kollegen, das soziale Miteinander und wachsendes persönliches Vertrauen. „Weiche Faktoren wie ein gemeinsamer Alltag im Betrieb sind für das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Firma sehr wichtig“, sagt er. „Ohne sie geht auch ein Stück Identifikation verloren.“ Dass das Arbeiten unter Corona-Bedingungen bislang so gut geklappt habe, sei auch auf Voraussetzungen zurückzuführen, die man in den Jahren und Jahrzehnten zuvor geschaffen habe, sagt Speck. Dennoch wolle man nun vor dem Hintergrund der positiven Erfahrungen das mobile Arbeiten langsam vorantreiben und werde dazu Regelungen für den Umgang damit einführen.