Freistellung in Teilzeit: Wenn sich die häusliche Situation ändert, ändert sich auch die Regelung

Verschlechtert sich der Zustand so, dass der Angehörige dauerhaft in ein Heim umziehen muss, endet die Teilzeitregelung vier Wochen nach diesem Termin und man muss wieder zur ursprünglichen Stundenzahl zurückkehren. Ausnahme: Bei pflegebedürftigen Minderjährigen ist auch eine dauerhafte außerhäusliche Versorgung möglich, beispielsweise in einem Heim oder einer Klinik.

Sterbende Angehörige: Freistellung in Teilzeit für bis zu drei Monate, auch ohne Pflegestufe

Wird ein schwer kranker Angehörige absehbar sterben, kann man ebenfalls in Teilzeit gehen, um mehr Zeit für den Todgeweihten zu haben, und zwar bis zu drei Monate lang. In diesem Fall genügt eine ärztliche Bescheinigung, dass das Ende des Angehörigen nah ist. Man muss also keine Pflegestufe mehr beantragen. Außerdem darf der Sterbende auch außerhäuslich versorgt werden, beispielsweise in einem Hospiz.

Im Antrag müssen wichtige Informationen vorhanden sein

Den Teilzeitwunsch muss man rechtzeitig beim Arbeitgeber ankündigen, und dabei die geplante Dauer, die gewünschte Stundenzahl und die Verteilung der Arbeitszeit (Arbeitszeiten/Wochentage) angeben.

Im Normalfall bekommt man die Arbeitszeiten so wie gefordert, denn das Unternehmen darf diese Wünsche nur aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen. Während der Teilzeitphase besteht Kündigungsschutz.

Man muss die gesamte Teilzeitphase am Stück nehmen, Unterbrechungen sind nicht möglich. Auch wenn man die Höchstzeit noch nicht voll ausgenutzt hat, ist der Anspruch also komplett verbraucht.

Wer anfangs nur kurz auf Teilzeit gegangen ist und später bis zur Höchstdauer verlängern möchte, darf das nur mit dem okay des Chefs. Ausnahme: Man muss den Angehörigen unerwartet weiter pflegen, weil die Person ausfällt, die das eigentlich übernehmen sollte. Will man umgekehrt die Teilzeit auf eigenen Wunsch vorzeitig vor dem geplanten Termin beenden, geht das ebenfalls nur, wenn der Arbeitgeber damit einverstanden ist.

Wenn das durch die Teilzeit reduzierte Gehalt nicht reicht, kann man für diese Zeit einen zinslosen Kredit bekommen, den man beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragen kann.

Die weiteren Details hängen von der Größe des Unternehmens ab. In kleineren Unternehmen gelten nämlich nur die Regelungen des Pflegezeitgesetzes, in größeren zusätzlich die des Familienpflegezeitgesetzes. Eine detaillierte Aufstellung der Bedingungen steht zum Download bereit.

Freistellung nach beiden Gesetzen kann man kombinieren

Pflegezeit und Familienpflegezeit dürfen miteinander kombiniert werden. Beschäftigte können also zuerst eine Pflegezeit laut Pflegezeitgesetz beanspruchen, und anschließend eine Familienpflegezeit laut Familienpflegezeitgesetz dranhängen, sofern das Unternehmen entsprechend viele Mitarbeiter hat. Gegebenenfalls muss beides ohne Lücken nahtlos aneinander anschließen, Unterbrechungen sind also nicht erlaubt.

Wenn allerdings auch ein Teilzeitjob neben der Pflege zu viel ist kann man auch vorübergehend aus dem Job aussteigen. Und auch für die kurzfristige Versorgung im Akutfall gibt es Regelungen.