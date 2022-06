Köln. Arbeitnehmer, die krank werden, können sich in unserem Sozialstaat in Ruhe auskurieren: Sie genießen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und müssen sich auch keine Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen. Im Gegensatz zu einer weitverbreiteten Meinung besteht während einer laufenden Erkrankung aber kein Kündigungsschutz. „Ein Unternehmen darf einem Mitarbeiter auch kündigen, obwohl er aktuell arbeitsunfähig erkrankt ist“, sagt die Kölner Fachanwältin für Arbeitsrecht, Nathalie Oberthür, Vorsitzende des Ausschusses Arbeitsrecht beim Deutschen Anwaltsverein. Wer – egal aus welchen Gründen – mit einer Kündigung rechnet, bekommt also keinen Aufschub, nur weil er krank geworden ist, auch nicht mit Attest.

Etwas anderes ist dagegen die Kündigung wegen Krankheit, wenn also eine Erkrankung der Grund für die Kündigung sein soll. In solchen Fällen gelten strenge Regeln, denn natürlich darf man Mitarbeiter nicht wegen eines kurzen Schnupfens entlassen. Eine Ausnahme gibt es lediglich in der Probezeit: „Während der Probezeit kann der Arbeitgeber ohne Angabe von Gründen kündigen. Es spielt also keine Rolle, ob die Erkrankung oder andere Gründe zur Kündigung geführt haben“, erläutert die Juristin. Ist die Probezeit überstanden, gelten strengere Regeln.

Eine Dauererkrankung ist nicht per se ein Kündigungsgrund

Manche Mitarbeiter sind schon seit ewigen Zeiten nicht mehr am Arbeitsplatz erschienen, weil sie seit Monaten oder gar Jahren durchgängig krankgeschrieben sind – etwa bei schweren Krebserkrankungen. Auch eine sehr lange dauernde Erkrankung alleine ist jedoch noch kein Kündigungsgrund. „Entscheidend ist nicht die Vergangenheit, sondern die Prognose für die Zukunft“, erläutert Nathalie Oberthür.

Der Erkrankte kann gekündigt werden, wenn er nach ärztlicher Meinung auf absehbare Zeit nicht mehr arbeitsfähig sein wird. Dabei stellt sich natürlich die Frage, wie lang das ist. „Die Rechtsprechung geht hier in der Regel von den kommenden zwei Jahren ab dem Zeitpunkt der Kündigung aus“, erläutert die Juristin. In der Praxis wird kaum ein Arbeitgeber (und auch kaum ein Arzt) in der Lage sein, eine derartig langfristige Prognose zu stellen.

Zudem entstehen dem Unternehmen durch Langzeiterkrankte normalerweise keine Kosten, da die ja keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall mehr erhalten, sondern Krankengeld von der Krankenversicherung. „Erfahrungsgemäß wird in solchen Situationen nur sehr selten gekündigt“, so die Einschätzung der Arbeitsrechtlerin. In der Regel wird abgewartet, ob der Mitarbeiter wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann, ob er aufgrund seiner Erkrankung den Beruf wechselt oder ob er sogar komplett aus dem Berufsleben ausscheidet.

Ständige Kurzerkrankungen rechtfertigen im Einzelfall eine Kündigung

Sehr viel häufiger sind in der Praxis Kündigungen, wenn ein Arbeitnehmer überdurchschnittlich häufig krank ist, auch wenn er zwischendurch immer wieder am Arbeitsplatz erscheint. Auch hier stellt sich die Frage, wie viel zu viel ist.