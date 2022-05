Es muss nicht immer der ICE sein

Manchmal kommt man mit einem IC günstiger voran und ist nicht viel länger unterwegs. Beispiel: Der IC auf den Strecken Mainz–Köln und Mainz–Düsseldorf fast so schnell wie der ICE, aber deutlich günstiger. Auch für die Strecken Leipzig–Dresden oder Leipzig–Berlin gilt: Man kann sparen, wenn man statt des ICE den Intercity (IC) bucht. Diese Züge brauchen nicht immer (viel) mehr Zeit ans Ziel. „Bei der Suche kann es auch etwas bringen, die ICE-Verbindungen aktiv herauszunehmen und sich nur die IC-Verbindungen anzeigen zu lassen“, sagt Naumann.

Regionalverkehr als Sparoption

Auch der Regionalverkehr könne eine Option sein. Mit einem „Quer durchs Land“-Ticket spart man erheblich, gerade wenn man mit drei, vier oder fünf Personen reist. Ein Reisender zahlt 42, verreist man so zu dritt, steigt der Preis nur auf 56 Euro, das heißt pro Person kostet es gerade mal 18,66 Euro. Bei fünf Reisenden sind es 14 Euro pro Person. „Für eine Strecke Köln–München ist das vielleicht keine lohnende Option, aber für Köln–Bremen kann das zum Beispiel eine günstigere Alternative sein. Und von Köln zu fünft in die Eifel kann im Regionalverkehr deutlich günstiger sein als im Fernverkehr“, sagt Pro-Bahn-Experte Naumann. Zudem sei man dann nicht an einen Zug gebunden. „Zu beachten ist aber: Eine Sitzplatzreservierung ist im Regionalverkehr nicht möglich.“

Für echte Planungs-Cracks kann es auch eine Option sein, einzelne Abschnitte aus der Strecke herauszunehmen und diese mit dem Regionalverkehr zurückzulegen Naumann: „Das kann man machen, ist aber sehr aufwendig, das sollte man nur machen, wenn man solche Rumbasteleien als Hobby sieht.“

Bahncards lohnen sich früher, als viele denken

Drei verschiedene Bahncard-Optionen gibt es, Bahncard 25, 50 und 100. Sie bieten 25 Prozent auf Spar- und 25 beziehungsweise 50 Prozent auf Spar- und Flexpreise, mit der Bahncard 100 fährt man unbegrenzt in Deutschland. Die Bahncard 100 schlägt in der 2. Klasse mit stolzen 4.144 Euro zu Buche. So etwas lohnt sich definitiv nur für Vielfahrer. Es gibt auch Probebahncards für drei Monate, diese sind noch mal günstiger.

Wer nicht nur ab und zu Bahn fährt, ist mit den Bahncards gut bedient. Aber: Die Bahncard 25 kann sich auch schon viel früher lohnen. „In der Regel sogar schon ab der zweiten längeren Fahrt“, heißt es bei der Bahn. Manchmal sogar schon bei einer Fahrt, vor allem bei Kundinnen und Kunden, die einen Flexpreis wählen. Wer teurere Strecken im Auge hat, sollte sich das Bahncard-Angebot also mal anschauen, auch wenn er sonst nicht so oft Bahn fährt.

Kinder und junge Leute sparen

Ein Tipp für junge Reisende: Für alle unter 27 Jahre hat die Bahn 2021 den Super-Sparpreis Young eingeführt, dort gibt es Fernverkehrstickets ab 12,90 Euro. Ebenfalls neu seit letztem Jahr: Die Bahn hat die Mitnahme von Kindern vereinfacht und vergünstigt. Zuvor konnten Kinder nur mit ihren Eltern oder Großeltern kostenlos im Fernverkehr der Bahn reisen. Jetzt kann jede/r Erwachsene mit seinem Ticket bis zu vier Kinder unter 15 Jahren kostenlos mitnehmen. „So können beispielsweise nun auch große Schwestern oder Brüder ihre jüngeren Geschwister mitnehmen“, sagt die Sprecherin der Bahn. Pro Bahn verweist noch auf eine weitere Möglichkeit, mit der Jugendliche auch alleine vergünstigt fahren.

„Es gibt die Jugendbahncard, die kostet einmalig 9,50 Euro und Kinder bekommen vom 6. bis zum 18. Lebensjahr 25 Prozent Rabatt, ohne dass man die Karte jedes Jahr aktualisieren oder erneuern muss. Sie wird für fünf Jahre ausgestellt“, sagt Naumann.

Weitere Tricks und der Check bei der Konkurrenz

Immer wieder werden auch günstige Tickets in Aktionswaren angeboten. „Diese Aktions-Gutscheine in Süßwaren und Co. für Bahntickets sind durchaus attraktiv“, sagt Naumann. Manchmal lohnt es sich auch, einen theoretischen Umweg übers Ausland zu wählen, obwohl man nur im Inland fährt. Wer an die Nordsee will, kann sich auch mal bei den Tickets für Kopenhagen umsehen. Dann steigt man eben vorher aus dem Zug. Das ist zwar so nicht gedacht, überprüft wird es aber nicht. „Generell bietet die Bahn schon gute Möglichkeiten, um bei Tickets zu sparen“, sagt der Experte von von Pro Bahn. Aber die Konkurrenz sollte man auch im Auge behalten. „Es bietet sich auch an, mal bei Flixtrain zu schauen, ob es günstigere Tickets gibt“, rät er „Oder man setzt auf Flixbus und Co., da dauert die Reise aber länger. Wenn das aber egal ist, kommt man mitunter günstiger ans Ziel.“