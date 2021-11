Dabei hilft auch digtale Technik: etwa das neue digitale Stellwerk in Donauwörth, das laut Bahn Ende 2021 in Betrieb gehen soll und eines der ersten Stellwerke mit digitaler Technik auf einer Hauptverkehrsader ist. Diese Neuerung hatte der Bund als Projekt mit hoher Priorität im Bundesverkehrswegeplan 2030 festgelegt, ebenso den Ausbau der ICE-Fernverkehrsstrecken Richtung Rheinland sowie Hamburg. Allein 2021 flossen deutschlandweit 12,7 Milliarden Euro in die Eisenbahn-Infrastruktur.

Tunnelstück für Ring zum Flughafen fertig

Wichtig für den Pendlerverkehr sind in Bayern zudem der Ausbau des Münchener sowie des Nürnberger S-Bahn-Netzes. Auf der Agenda der Staatsregierung steht auch die bessere Anbindung des Münchener Flughafens in alle Regionen Bayerns. Künftig sollen S-Bahnen im Ring zwischen München-Freising-Erding den Flughafen anfahren. Dafür ist erst vor Kurzem nach dreijähriger Bauzeit ein neues Tunnelstück am Flughafen fertig geworden. Bis allerdings 2029 die ersten Züge in diesem Ring rollen, sind weitere Arbeiten nötig.