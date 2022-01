Berlin. Böse Überraschung Anfang Dezember, mitten im Berufsverkehr: Vollsperrung der Autobahn A 45 bei Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen! Nichts geht mehr, es kommt zu Riesenstaus, der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Grund für das Chaos, das viele Auto- und Lkw-Fahrer völlig unerwartet trifft: Experten haben gravierende Schäden an einer Talbrücke der A 45 entdeckt.

Diese Autobahn, auch Sauerlandlinie genannt, verbindet das Ruhrgebiet mit Frankfurt. Wenn so eine Verkehrsader unterbrochen wird, ist der Stillstand programmiert: Menschen kommen zu spät zur Arbeit, Lieferungen nicht an, die Just-in-time-Produktion in Industriebetrieben gerät aus dem Takt.

Das Beispiel zeigt, wie überlastet das Straßennetz ist. Das liegt vor allem am stark gestiegenen Lastwagenverkehr. Von 2010 bis 2020 legte das Lkw-Transportvolumen in Deutschland um 17 Prozent auf 3,66 Milliarden Tonnen zu. Während die Bahn gerade mal auf ein Plus von knapp 1 Prozent kam. Und jetzt, nach der Corona-Delle, schwillt die Lkw-Flut erneut an, nicht zuletzt wegen des boomenden Online-Handels.

Für die Verkehrswende reichen mehr Finanzmittel allein nicht aus

Die Bahn hingegen kommt kaum von der Stelle. Deren Beitrag zur gesamten deutschen Transportleistung, gemessen in Tonnenkilometern, schwankt seit Jahren um die 18 Prozent; beim Lastwagen sind es inzwischen annähernd 73 Prozent.

Das will die neue Regierung ändern. Bis 2030 soll der Anteil der Schiene auf 25 Prozent steigen, um die von der Ampel propagierte Verkehrswende zu schaffen. Dafür reichen mehr Finanzmittel allein nicht aus. So sollen laut Koalitionsvertrag künftig Gleisanschlüsse zu Industriebetrieben verbindlich geprüft, der Bau neuer Containerterminals gefördert – und die Genehmigungsverfahren für Infrastrukturprojekte beschleunigt werden.