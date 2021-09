„In Zukunft wir Reparaturen an unseren Fahrzeugen per Internet umsetzen.“

Die Firma fühle sich sehr wohl in ihrer Marktnische, sagt Schöttler. Während große Schienenfahrzeug-Hersteller über Fusionen nachdenken, um im Wettbewerb mit China bestehen zu können, zeigt der Firmenchef norddeutsche Gelassenheit: „Wir haben 130 Mitarbeiter – diese Größe ist genau richtig, um flexibel reagieren zu können.“ Und die Tunnelbauer in aller Welt kennen sich: Die Branche ist überschaubar. Schöttler weiß daher genau um die Stärke seines Unternehmens. Und um die guten Zukunftsaussichten: Die Mobilität mit Eisenbahn und Auto nehme weltweit zu, bei unterirdischen Abwasserkanälen gebe es häufig Reparaturbedarf. Das alles bringe immer wieder neues Geschäft.

Gelassen sieht der Firmenchef auch den Wandel in der Antriebstechnologie. Aktuell bietet Schöma als weltweit einziger Hersteller Hybridantriebe für den Tunnelbau an. Und auf die fortschreitende Digitalisierung freut sich Schöttler: „Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir Reparaturen an unseren Fahrzeugen per Internet umsetzen.“

Die Mitarbeiter bleiben hier oft von der Ausbildung bis zur Rente

Ein Blick in die Fertigungshallen macht schnell klar: Bei Schöma ist das handwerkliche Können der Mitarbeiter extrem gefordert. Wenn gewünscht, sind die Loks ganz präzise auf ihren späteren Einsatz hin konstruiert. Know-how und Erfahrung haben da besonderes Gewicht. Wer hier eine Ausbildung gemacht hat, bleibt daher nicht selten bis zur Rente. „Bei uns ist man von der ersten Stunde an am Bau von Lokomotiven beteiligt“, betont Schöttler, „darauf sind die Leute zu Recht stolz. Die Identifikation unserer Mitarbeiter mit der Firma und den Fahrzeugen ist enorm.“

Übrigens: Wenn ein neuer Tunnel irgendwann mal fertig ist, landen die Loks keineswegs auf dem Schrottplatz. Schöttler schätzt, dass etwa 80 Prozent der Fahrzeuge zurück ins Werk kommen und hier wieder flottgemacht werden, für weitere Einsätze in aller Welt.