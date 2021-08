Ostfildern/Köln. Wer ein gebrauchtes Auto kaufen möchte, muss derzeit fast immer tief in die Tasche greifen. „Wir sehen einen sehr, sehr stabilen Gebrauchtwagenmarkt über alle Hersteller hinweg“, sagt Martin Weiss, Leiter der Fahrzeugbewertung beim auf Marktdatenanalyse spezialisierten Unternehmen Deutsche Automobil Treuhand (DAT).

Konkret hat das zum Beispiel der Online-Automarkt „Autoscout 24“ aus seinen Daten ermittelt. Auf dem Portal kostete ein genutztes Fahrzeug aus Deutschland im Juni 2021 durchschnittlich knapp 23.000 Euro und damit 2.700 Euro mehr als im Juni 2020. Normalerweise ließen die Preise im Sommer nach, heißt es, aktuell sei davon allerdings nichts zu spüren – so etwas habe es bisher nicht gegeben. Auch die Autobörse „mobile.de“ meldet für Juni einen Rekord-Durchschnittspreis.

Der stärkeren Nachfrage nach Gebrauchtwagen steht ein stark gesunkenes Angebot gegenüber

Die ungewöhnliche Preisentwicklung sei vor allem eine Auswirkung der Corona-Pandemie, erklärt DAT-Experte Weiss. Die Angst vor der Ansteckung in Bus und Bahn habe viele Menschen zum Autokauf angeregt, der Stellenwert des Autos sei gestiegen.

Aber dem stehe ein besonders geringes Angebot vor allem an jüngeren Gebrauchtwagen gegenüber: Das liege an fehlendem Nachschub durch die Ausfälle bei der Neuwagen-Fertigung. „Viele Firmen haben ihre Produktion in der Pandemie heruntergefahren, weil Lieferketten unterbrochen waren“, so Weiss. Nach wie vor führt bekanntlich der Chipmangel zu Engpässen und langen Lieferzeiten.

„Momentan ist nicht abzusehen, dass die Preise nach unten gehen.“ (Martin Weiss, Deutsche Automobil Treuhand)

Schließlich seien Gebrauchte jetzt auch deshalb ein rares Gut, weil viele Mietwagenanbieter und Fuhrparks in der Pandemie ihre Neuwagen-Bestellungen zurückgefahren hätten und folglich nun weniger Gebrauchte auf den Markt kämen.