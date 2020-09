Finanzielle Absicherung in der Pflegezeit: Anspruch auf zinslosen Kredit

Während der Freistellung gibt es kein Gehalt. Vorsicht! Dadurch werden auch keine Krankenkassenbeiträge mehr bezahlt – deshalb sollte man unbedingt mit der Krankenkasse den Versicherungsschutz klären.

Um die finanziellen Einbußen abzufedern, kann man für die Zeit der Freistellung einen zinslosen Kredit bekommen, den man beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragen kann. Auf dieses Geld hat man einen Rechtsanspruch. Es gibt also keine Bonitätsprüfung oder ähnliches, aber man muss das Darlehen natürlich zurückzahlen.

Wer kann sich für die Pflege freistellen lassen?

Voraussetzung für die Freistellung ist, dass der Angehörige tatsächlich pflegebedürftig ist. Das bedeutet, dass er mindestens Pflegegrad eins hat. Dies muss man gegenüber dem Arbeitgeber durch eine entsprechende Bescheinigung der Pflegekasse oder des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) nachweisen.

Endet die Pflegebedürftigkeit, weil der Angehörige sich wieder erholt oder auch, weil er stirbt, endet die Freistellung vier Wochen später und man geht dann wieder normal zur Arbeit.

Pflege bedeutet Betreuung im eigenen Haushalt oder in der Wohnung des Pflegebedürftigen

Man muss den Pflegebedürftigen auch tatsächlich selbst versorgen, und zwar in „häuslicher Umgebung“. In der Praxis bedeutet das, dass man den Hilfsbedürftigen entweder in den eigenen Haushalt aufnimmt oder aber in dessen Wohnung pflegen muss. Eine Entlastung durch einen Pflegedienst oder kurzfristige Krankenhausaufenthalte sind dabei nach Angaben des Bundesfamilienministeriums kein Problem.

Zieht der Pflegebedürftige jedoch dauerhaft in ein Heim, endet die Freistellung vier Wochen nach dem Umzug. Ausnahme: Bei pflegebedürftigen Minderjährigen gibt es die Freistellung auch dann, wenn sie dauerhaft außerhalb des Haushalts versorgt werden, beispielsweise in einer (Spezial)Klinik.

Besonderer Fall: Sterbende Angehörige

Liegen nahe Angehörige im Sterben, kann man sich für bis zu drei Monate freistellen lassen, um einen geliebten Menschen in seinen letzten Lebenstagen zu begleiten. In diesem Fall ist es nicht notwendig, dass der Sterbende zu Hause versorgt wird. Er darf also auch in einem Hospiz oder einer anderen Einrichtung leben.

Auch ein Pflegegrad ist bei Sterbenden nicht notwendig. Man muss dem Arbeitgeber aber eine ärztliche Bescheinigung über die begrenzte Lebenserwartung des Angehörigen vorlegen. Voraussetzung ist auch hier, dass das Unternehmen mindestens 16 Mitarbeiter hat und die Freistellung mindestens zehn Tage vorher angekündigt wird.