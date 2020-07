Ausweg: Aboanbieter muss eine Umleitung zum Mobilfunkanbieter schalten, Kunde muss bestätigen

Darum gibt es die Mobilfunkgarantie: „Sie umfasst die Fälle, bei denen Mobilfunkkunden unbemerkt und unbeabsichtigt einen Kauf oder ein Abonnement abgeschlossen haben“, so Reifenberg. Wichtige Voraussetzung dafür: Das Redirect-Verfahren hat nachweislich nicht funktioniert. Dieses Verfahren wurde mit der Einführung der Mobilfunkgarantie zur Pflicht bei Abos.

Jetzt soll der Nutzer nicht mehr versehentlich beim Klicken eines Werbebanners ein Abo abschließen können. Vielmehr muss vom Anbieter des Abos ein Redirect, also eine Umleitung, zum Mobilfunkanbieter stattfinden. Dort muss der Kunde das Abo bestätigen. Wenn genau das nicht passiert, der Kunde aber trotzdem eine Info über ein abgeschlossenes Abo bekommt, dann greift die Mobilfunkgarantie: Der Mobilfunkanbieter muss also den Betrag erstatten.

Theoretisch könnte das bedeuten, dass es künftig keine Abofallen mehr gibt. „Unsere Festlegung macht das mobile Bezahlen sicherer, transparenter und schützt Verbraucher so vor ungewollten Abrechnungen", sagt Reifenberg und ergänzt: „Ob sämtliche Missbrauchsszenarien erfasst sind, wird der Praxistest erweisen. Eine Evaluierung der Vorgaben zum Bezahlen über die Mobilfunkrechnung ist vorgesehen und erfolgt spätestens nach vier Jahren.“

Mit dem Handy in die Abofalle getappt: Einige Provider bieten Kündigung an

Wurde trotz der neuen Redirect-Regelung ungewollt ein Abo abgeschlossen, sollte sich der Mobilfunkkunde zunächst an seinen Anbieter wenden. Denn einige Provider bieten in den Online-Kundencentern an, diese Drittanbieterabos recht schnell und einfach zu kündigen. Das kann allerdings von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich ausfallen.

Voraussetzung für die Mobilfunkgarantie: Daten erfragen, Abo kündigen, Vorfall melden

Gibt es im Kundencenter diese Möglichkeit nicht, gilt: „Die Mobilfunkanbieter sind gehalten, ihre Kunden über die wesentlichen Daten eines Vertragsschlusses sowie über den Adressaten für mögliche Beanstandungen zu informieren“, sagt Reifenberg. Dann muss man sich also an diesen genannten Anbieter wenden, um das ungewollte Abo zu kündigen.

Wer beim Mobilfunkanbieter nachfragt, kann auch gleich die zweite Voraussetzung erfüllen, damit die Mobilfunkgarantie greift. Sie lautet nämlich: „Der Mobilfunkkunde unterrichtet seinen Mobilfunkanbieter innerhalb von drei Monaten nach der Transaktion über den Vorfall.“ Und dann gibt es noch eine dritte Voraussetzung, die erfüllt sein muss: Als Handykunde hilft man dem Mobilfunkanbieter dabei, die Sache aufzuklären. Dazu gehört auch, im Zweifel Strafanzeige gegen den betrügerischen Drittanbieter zu stellen.

Wann die Mobilfunkgarantie nicht gilt

Mit der Mobilfunkgarantie sollen Verbraucher vor Abzocke geschützt werden. Das heißt im Umkehrschluss: Wenn der Kunde seine Bestellung ausdrücklich auf der Internetseite des Providers bestätigt hat, den Vorgang mit einer TAN, einem Passwort oder biometrischen Daten bestätigt hat oder beispielsweise grob fahrlässig gehandelt hat, dann muss der Mobilfunkanbieter die entsprechende Summe nicht erstatten. Weitere Details zur Mobilfunkgarantie hat die Bundesnetzagentur auf bundesnetzagentur.de zusammengefasst.

Wenn der Mobilfunkanbieter nicht so handelt wie erwartet, dann sollten sich Kunden beschweren. Das geht ebenfalls auf der Internetseite der Bundesnetzagentur: bundesnetzagentur.de.