Auch zum Lernen braucht man schnelles Internet

Der Endspurt fiel mitten in den Corona-Lockdown. Da zeigte sich einmal mehr, wie wichtig digitale Kommunikation ist: Für virtuelles Lernen braucht man schnelles Internet.

Erst kurz vor dem Schulabschluss hat sich Vodermaier für den Technikberuf entschieden. Sie besuchte eine Mädchenrealschule, wollte eigentlich Kindergärtnerin werden. „Doch im Praktikum in der Kita habe ich gemerkt, dass mir das gar nicht liegt“, erzählt sie. Eine Alternative fand sich am schwarzen Brett der Schule. Dort bot die Firma Kathrein Schnupperpraktika für die Mädchen an. Volltreffer! Vodermaier gefiel es im Betrieb so gut, dass sie sich um eine Ausbildungsstelle bewarb.

„In Naturwissenschaften war ich immer gut“, stellt sie fest, „die Jungs in der Berufsschule haben schnell gemerkt, dass wir Mädels was draufhaben.“ Werkstoffkunde und Härteverfahren kannten sie aus dem Chemieunterricht, Wärmelehre aus Physik. Auch Drehzahlberechnungen waren kein Problem. „Ich war gut vorbereitet durch die Praxis und den zusätzlichen Unterricht im Betrieb.“ Einzig technische Zeichnungen zu lesen, fiel ihr zu Beginn nicht leicht. Mit der Zeit bekomme man aber einen Blick dafür: „Vor allem, wenn man Werkstücke mit eigenen Händen fertigt.“

Mehr Mädchen im Metallberuf fände Vodermaier gut. „Gemischte Teams sind lockerer“, sagt sie. Der Konzern sieht das ebenso und fördert Diversität. In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.700 Mitarbeiter an zwölf Standorten, darunter rund 1.000 Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung. In Rosenheim sind fast ein Drittel der Azubis weiblich.