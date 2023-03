Berlin. Okay, sie kostet Zeit und Nerven. Aber sie lohnt sich: die Steuererklärung. Im Durchschnitt erhält man bei einer Erstattung mehr als 1.000 Euro vom Finanzamt zurück!

Und dieses Mal gibt es für viele, die sonst vielleicht keine Steuererklärung machen würden, einen Extra-Anreiz. „Alle, die irgendwann im Jahr 2022 erwerbstätig waren, haben Anspruch auf die staatliche Energiepreispauschale in Höhe von einmalig 300 Euro“, erklärt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler.

Die Energiepreispauschale kann nachträglich fließen – aber nur per Steuererklärung

Diese Pauschale wurde in der Regel mit dem September-Gehalt überwiesen. Wer nun ausgerechnet im September nicht berufstätig war, wohl aber in irgendeinem anderen Zeitraum des Jahres 2022, kann das Geld nachträglich bekommen – per Steuererklärung.

„In der Anlage ‚Sonstiges‘ gibt es dazu neue Fragen, die etwa Minijobber beantworten sollten“, sagt die Expertin. Wer als normaler Voll- oder Teilzeit-Arbeitnehmer im September nicht gearbeitet hat, aus welchen Gründen auch immer, muss in den Formularen aber keine Angabe dazu machen: Der Fiskus weiß dank der Lohnsteuerbescheinigung(en), ob man die Pauschale bekommen hat oder nicht – und zahlt sie gegebenenfalls nachträglich aus. „Die Energiepreispauschale ist übrigens selbst steuerpflichtig“, macht Karbe-Geßler klar.