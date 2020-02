85 Prozent der Kundenkontakte werden in Zukunft rein digital sein

„Wir müssen auf neue Ideen eingehen, mutig sein und auch Fehler zulassen“, sagt sie. „Manchmal ist es nötig, den Weg und die Methoden zu ändern. Daraus lernen wir.“

Worum es geht, macht sie mit ein paar Zahlen klar: Nach einem Bericht des Weltwirtschaftsforums werden künftig 85 Prozent der Kundenkontakte digital sein und ohne direkten Austausch von Menschen erfolgen. 65 Prozent der Kinder und Jugendlichen werden zukünftig in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Und mehr als die Hälfte der Jobs verändert sich durch die Automatisierung. Und das habe Folgen, erklärt sie: „Während die Arbeitswelt heute noch durch klare Regeln und straffe Organisationen geprägt ist, wird es künftig um mehr Selbststeuerung, Vertrauen und Arbeiten auf Augenhöhe gehen.“

Youtube-Videos statt langweiligen Frontalunterrichts

Diesen Wandel will die Betriebswirtin mitgestalten. Dazu definiert sie die Rolle der Ausbilder anders: „Sie coachen und begleiten unsere 150 Auszubildenden.“ Die Azubis von Sartorius wünscht sie sich auf Augenhöhe mit den Ausbildern, in Netzwerken, selbst organisiert und mit hoher Eigenverantwortung. „Wir möchten, dass die jungen Leute in Lerngruppen miteinander lernen, in der sie eigene Lernpfade gestalten, Inhalte mitentwickeln und andere an ihren Erfahrungen teilhaben lassen.“

Dazu gehört etwa, neue Medien stärker zu nutzen. Youtube-Videos, selbst konzipiert und gedreht, statt langweiligen Frontalunterrichts – auch das charakterisiert heute die Ausbildung.

Der Ausbildungsmarkt hat sich stark gewandelt

Klar ist: Wilhelm-Nienaber und ihr Ausbilderteam drehen da ein großes Rad.Und sie tun das vor dem Hintergrund sich wandelnder Rahmenbedingungen, wie die Ausbildungsleiterin klarmacht. Anders als bei der Vorgängergeneration stehen für die jungen Erwachsenen Sicherheit, Familiengründung und deren Vereinbarkeit mit dem Beruf ebenso im Fokus wie herausfordernde Aufgaben in einem internationalen Umfeld mit interessanten Karrieremöglichkeiten.

Zu den Veränderungen zählt auch, dass die Akademisierung stark zugenommen hat und sich der Ausbildungsmarkt immer mehr wandelt. War er früher ein Nachfragemarkt, so ist er heute ein Angebotsmarkt. „Wir müssen uns als Unternehmen immer stärker bei den Jugendlichen bewerben und dafür neue Wege gehen“, erklärt Wilhelm-Nienaber. Da ist sie ganz pragmatisch. „Neue Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ Und Sartorius ist da längst unterwegs.