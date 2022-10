Rollo reflektiert Wärme

Fenster sind energetisch eine der größten Schwachstellen in Gebäuden. Bei älteren Doppelverglasungen gehen über 40 Prozent der kostbaren Wärme im Innenraum über die Fenster verloren. Plissees, Vorhänge oder Faltrollos aus wärmeisolierendem Gewebe können da helfen. Das Bielefelder Textilunternehmen Delius etwa hat dafür Aluminiumfasern in seine Stoffe eingewebt und nutzt damit einen physikalischen Effekt: Die Alu-Fasern reflektieren einen großen Teil der Wärmestrahlung in den Innenraum und verhindern dadurch, dass über die Fenster unnötig viel Wärme nach außen abgeleitet wird. Ergebnis laut Delius: bis zu 15 Prozent weniger Heizkosten.

Teppich verhindert Wärmeentzug

Die untere Schicht eines Teppichs oder Teppichbodens wirkt isolierend, so fließt Wärme in geringerem Maße nach unten ab. Dazu kommen die Teppichfasern selbst: „Zwischen den Fasern bilden sich Wärmepolster, sie verhindern auch den Wärmeentzug über die Füße“, erklärt Eric Fricke vom Teppichhersteller Vorwerk in Hameln. Praktisch bedeutet das: In Räumen mit Teppichböden kann die Temperatur um bis zu zwei Grad geringer eingestellt werden, ohne dass die Bewohner dies als unangenehm empfinden. Das spart laut Fricke bis zu 12 Prozent der Heizkosten.