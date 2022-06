Zetel. Neues aufbauen, dabei Know-how bewahren – und mit nachhaltigen, regional erzeugten Produkten das klassische Weberhandwerk in die Zukunft führen. Das ist das anspruchsvolle Ziel von Heinz-Jürgen und Monika Gerdes, den Gesellschaftern einer neu gegründeten Wollweberei. Coastland heißt die junge Firma, zu finden ist sie im friesländischen Zetel (nahe Wilhelmshaven).

Durch einen Zufall entdeckte das Ehepaar, er Designer, sie Betriebswirtin, dass im Internet gebrauchte Webstühle zum Verkauf standen: als Hinterlassenschaft der letzten Wollweberei im Norden Deutschlands, der Küper Tuch- und Deckenfabrik. Sie wurde geschlossen, die Mitarbeiter arbeitslos. So ein trauriges Ende wollte das gründungserfahrene Unternehmerpaar nicht zulassen.

Der Maschinenpark läuft mit Lochkarten – das liefert eine bessere Qualität

„Wir wollten verhindern, dass eine alte Kulturtechnik sang- und klanglos ausstirbt“, sagt Geschäftsführer Gerdes beim aktiv-Besuch in Zetel. Im März 2021 kauften die beiden deshalb kurzerhand den Maschinenpark. Wenig später stieg der in der Branche gut vernetzte Wollhändler Wollzeit mit ein. „Wir machen keine Lohnfertigung, sondern vermarkten unsere Wollprodukte unter unserem eigenen Label“, sagt Gerdes, und zwar im Werkverkauf, per Online-Shop sowie im Fachhandel.

„Wir wollten verhindern, dass eine alte Kulturtechnik sang- und klanglos ausstirbt.“ Geschäftsführer Heinz-Jürgen Gerdes

Aktuell produzieren die zwölf Beschäftigten hochwertige Wolldecken aus reiner Schurwolle. Das warme, kuschelig-weiche Material ist in der kühleren Jahreszeit begehrt. Beim ersten Werkverkauf im Dezember 2021 war schon nach wenigen Stunden das gesamte Lager leer – und das bei Preisen ab etwa 180 Euro aufwärts! „Den Kunden gefällt nicht nur die besondere Qualität unserer Decken, auch unsere nachhaltige, sozialverträgliche Fertigung vor Ort kommt an.“ So erklärt Gerdes den Erfolg.