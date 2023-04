Mannheim. Die Metropolregion Rhein-Neckar ist eine der bedeutendsten Wirtschaftsregionen Deutschlands. 10 der 100 stärksten börsennotierten Unternehmen sind hier zu finden! Und auch in Sachen Freizeit bietet die Region so einiges – in diesem Jahr lohnt sich ein Trip vor allem nach Mannheim ganz besonders: Hier ist bis zum 8. Oktober die Bundesgartenschau.

Sie ist auf einer Fläche von 104 Hektar nicht nur eine Blumenschau, sondern auch Experimentierfeld und Sommerfest. Und zwar gleich auf zwei großen Schauplätzen: im Luisenpark mit seiner „neuen Parkmitte“ und im Spinelli-Gelände – das war früher eine US-Kaserne. Viele von deren Strukturen sind noch erhalten und wurden umfunktioniert. Das Eingangsgebäude war zum Beispiel mal eine Panzerhalle. Und eine alte Lagerhalle ist jetzt der zentrale Ort für Blumenschauen, Gastronomie und Veranstaltungen.

Eine Seilbahn verbindet die beiden Schauplätze der Bundesgartenschau

Eine Seilbahn schwebt zwischen den beiden Arealen, die Fahrt dauert sieben bis acht Minuten, mit Aussicht auf den Neckar, die Maulbeerinsel, den Sportpark und den neu gebauten Panorama-Steg über das Augewässer.