Frankfurt/Leinfelden-Echterdingen. Gerade surrt die akkubetriebene Heckenschere durchs Grün. Nur Minuten später macht ein Akku-Holzbohrer Löcher in den Deckenbalken. Das Besondere daran: Die Heckenschere ist von Gardena, der Bohrer ist von Bosch – beide laufen mit dem gleichen Akku!

Einer für alle, ein herstellerübergreifender Akku: „Das ist der neueste Trend beim Gärtnern, Heimwerken und für den Haushalt“, sagt Cornelius Eich vom ZVEI-Fachverband Elektrowerkzeuge in Frankfurt.

Getrieben wird der Trend von Powertool-Herstellern wie Metabo aus Nürtingen und Bosch aus Leinfelden-Echterdingen. Die Nürtinger bieten seit 2018 gemeinsam mit anderen Elektrogeräte-Produzenten ein Akkusystem namens „CAS“ an, das professionelle Handwerker für ihre Werkzeuge unterschiedlicher Anbieter nutzen können. Die 18-Volt-Akkus der Bosch-Akku-Allianz „Power for All“ laufen seit Sommer 2020 unter anderem auch in Gartengeräten von Gardena sowie Gloria, Farbsprühsystemen von Wagner und in Geräten des Werkzeuganbieters Rapid.

Die Vorteile: „Leistungsstarke Akkus, eine stetig wachsende Zahl an kompatiblen Geräten, Akkupacks und Ladegeräten“, sagt Eich.

Schon 2019 gingen in Europa rund 54 Prozent aller verkauften Geräte in der Akku-Variante über den Ladentisch.

2020 lag der Anteil dann schon bei schätzungsweise knapp 60 Prozent. „Der lockdownbedingte Do-it-yourself-Boom hat sicherlich den Anteil noch einmal erhöht“, so der Experte. Und die Hersteller schieben mit dem gemeinsam nutzbaren Akku den Trend weiter kräftig an.

Steuerungssystem schützt den Akku vor Überlastung und Überhitzung

Klein, leicht, schnell austauschbar – das seien die Eigenschaften, die die Nutzer an den herstellerübergreifenden Akkus schätzen, erklärt Eich. In denen stecke jahrelange Innovationsarbeit: „Was die Automobilisten heute an Akku-Technologie auf den Markt bringen, ist bei den Powertools in kleinerer Dimension schon lange integriert.“ Dazu gehört etwa ein intelligentes elektronisches Steuerungssystem, das den Akku vor Überlastung und Überhitzung schützt.