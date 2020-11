Berlin. Nicht jeder ist gesundheitlich dazu in der Lage, bis zum Erreichen des Rentenalters zu arbeiten. Vor allem Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems, Krebs, aber auch psychische Erkrankungen führen dazu, dass Menschen ihrer Arbeit gar nicht mehr oder für eine Zeit lang nicht mehr nachgehen können. Im Ernstfall hilft dann der Sozialstaat – mit der Erwerbsminderungsrente. Und das gar nicht mal so selten: 2019 bekamen rund 1,8 Millionen Versicherte eine Erwerbsminderungsrente, wie Tanja Berni von der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin erklärt. Dafür zahlte die Rentenkasse allein in dem Jahr knapp 19 Milliarden Euro.

Um eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen, müssen Bedingungen sowohl aus versicherungsrechtlicher wie auch aus medizinischer Sicht erfüllt sein. So muss der- oder diejenige wenigstens fünf Versicherungsjahre vorweisen können (die sogenannte Wartezeit der gesetzlichen Rentenversicherung) und in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre lang den Pflichtbetrag geleistet haben.

Eine volle Erwerbsminderungsrente bekommt, wer keine drei Stunden Arbeit am Tag mehr schafft

Vor allem aber „darf der Betroffene nicht mehr in der Lage sein, mindestens drei Stunden am Tag zu arbeiten – und zwar generell“, erklärt Expertin Berni. So bekäme etwa ein Dachdecker, der nicht mehr auf dem Dach rumklettern kann, keine solche Rente, wenn er zum Beispiel noch im Büro arbeiten kann.

Vor dem 2. Januar 1961 Geborene sind da deutlich besser dran: Diese Jahrgänge können nicht einfach auf andere Berufe verwiesen werden, sondern erhalten eine teilweise Erwerbsminderungsrente schon, wenn sie ihrem erlernten Beruf nicht mehr nachgehen können.

Unterschieden wird zwischen der Voll- und der Teilerwerbsminderungsrente. Wer nicht einmal drei Stunden am Tag arbeiten kann, erhält die volle Erwerbsminderungsrente. Ist es noch möglich, zwischen drei und sechs Stunden täglich einer Arbeit nachzugehen, ist man dazu im Prinzip verpflichtet und erhält oft nur eine Teilerwerbsminderungsrente.