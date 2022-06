Wie findet man heraus, welcher Beruf zu einem passt? Ganz einfach: In der Praktikumswoche Baden-Württemberg, da kann man in kurzer Zeit verschiedene Berufe kennenlernen.

Wie geht das? Interessierte können eine Woche lang an jedem Tag ein Schnupperpraktikum in einer anderen Firma machen. Also bis zu fünf Mini-Praktika in fünf verschiedenen Firmen.

Interessierte können eine Woche lang an jedem Tag ein Schnupperpraktikum in einer anderen Firma machen. Also bis zu fünf Mini-Praktika in fünf verschiedenen Firmen. Wer darf mitmachen? Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren.

Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren. Wann laufen die Praktika? Eine erste Runde hat bereits in den Pfingstferien stattgefunden. Weitere Termine gibt’s im Juli und in den Sommerferien.

Eine erste Runde hat bereits in den Pfingstferien stattgefunden. Weitere Termine gibt’s im Juli und in den Sommerferien. Wie kann man teilnehmen? Indem man sich auf praktikumswoche.de/regionen/baden-wuerttemberg registriert und ein kurzes Motivationsschreiben verfasst. Dann wählt man Zeitraum, Region und Tätigkeitsbereiche. In der M+E-Industrie sind das: Metallverarbeitung, technisches Büro (technisches Zeichnen), Optik, Elektronik & Anlagen, Maschinen & Kfz. Die Praktikumsplätze werden automatisch vermittelt: Das System sucht kostenlos passende Betriebe.

In Baden-Württemberg haben sich bislang etwa 2.600 Unternehmen aus allen Branchen und rund 2.700 Schüler registriert. aktiv hat bei Firmen nachgefragt, was den Praktikanten geboten wird.

40 verschiedene Ausbildungsberufe gibt es in der Metall- und Elektro-Branche

„Es macht Spaß, an Maschinen zu arbeiten“

Woerner, Wertheim: In den Pfingstferien erfuhr Praktikant Bastian Schulz (15) bei Woerner, einem Hersteller von Schmiersystemen, was Industriemechaniker so machen. Er durfte mit einer Maschine bohren und einen Würfel fräsen. Der Tag hat sich für ihn gelohnt: „Ich habe viel über die Metallbearbeitung gelernt.“ Betreut wurde er von Axel Hepp (17), einem Azubi im zweiten Ausbildungsjahr. Hepp liebt seinen Beruf: „Er ist äußerst abwechslungsreich, und es macht Spaß, an Maschinen zu arbeiten.“ Ausbilder Helmut Ballweg sieht im Industriemechaniker sogar das Universalgenie unter den Metallberufen: „Er hat ein sehr weites Einsatzfeld – und eine äußerst attraktive Zukunft“, sagt er.

In den kommenden Runden im Juli sowie in den Sommerferien ist Woerner wieder mit am Start. Dann werden auch die Berufe Mechatroniker und Industriekaufmann/-frau vorgestellt.

66.400 Euro betrug 2021 das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen der Beschäftigten in der M+E-Industrie Baden-Württembergs

„Das Programm ist perfekt für eine erste Orientierung“

Chiron, Tuttlingen: Zwei Schüler aus der neunten und zehnten Klasse waren in der Pfingstwoche zu Gast beim Maschinenbauer Chiron in Tuttlingen. Sie informierten sich über den Beruf Elektroniker für Automatisierungstechnik. Dabei wurden sie intensiv betreut. Ein Azubi begleitete sie durch den Tag und zeigte ihnen, wie sein Ausbildungsalltag abläuft. Außerdem durften die zwei Praktikanten gleich selbst Hand anlegen: Sie löteten eine Platine und bauten verschiedene kleinere Schaltungen auf ein Steckboard. Das kam bei den beiden so gut an, dass sie gern noch länger geblieben wären – der Tag sei zu kurz gewesen, lautet ihr Fazit.