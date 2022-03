Die Software des Fahrzeugs überprüfen

In einer Werkstatt kann zudem der Fehler- und Wartungsintervall-Speicher des Fahrzeugs ausgelesen werden. „Ein Verdacht kann entstehen, wenn in der Vergangenheit ein Fehler aufgezeichnet wurde bei einem Kilometerstand, der weit über dem liegt, der auf dem Tachometer zu sehen ist“, sagt Heinz-Gerd Lehmann: „Das sind Indizien dafür, dass irgendetwas gemacht wurde.“ Allerdings sei es technisch möglich, den Fehlerspeicher zu löschen. Unter Umständen lässt sich der Betrug also auf diesem Weg nicht feststellen. Ein weiteres Problem: Oft ist gar kein Fehler im System abgelegt worden.

Werkstätten übermitteln den Autoherstellern zudem Informationen zu Inspektionen und Reparaturen sowie den entsprechenden Kilometerständen, die dann elektronisch gespeichert werden. Diese Informationen können laut Heinz-Gerd Lehmann allerdings nur vom Besitzer eines Fahrzeugs eingesehen und weitergegeben werden. Der Kaufinteressent sei also auf dessen Kooperation angewiesen. Doch auch die Fahrzeugakten lieferten lediglich Verdachtsmomente und keine Beweise. Denn vollständig seien sie unter Umständen nicht.

Ein Verein möchte den elektronischen Auto-„Lebenslauf“ etablieren

Verschiedene Anbieter übernehmen die aufwendige Recherchearbeit und bieten einen „Lebenslauf“ für das Auto an. Der Verein „Initiative gegen Tachomanipulation“ etwa hat das Projekt „MyCarMyData“ ins Leben gerufen, zu dem der „CarPass“ gehört. Das Konzept hinter dem Angebot, das ab dem ersten Quartal 2022 verfügbar sein soll: Der Halter eines Fahrzeugs beauftragt die Initiative, Informationen zum Fahrzeug von Herstellern, Versicherungen oder Prüfstellen zusammenzutragen.

Da bei der Tüv-Abnahme oder Werkstattbesuchen auch Kilometerstände erfasst werden, soll sich dadurch ein möglichst engmaschiges Datennetz ergeben, das Unregelmäßigkeiten beim Kilometerstand sichtbar macht. Bei Bedarf könne der Halter diese Daten auch für Kaufinteressenten seines Autos freigeben, so Wolfram Stein, Vorsitzender der Initiative. Weigere sich der Halter, sei dies natürlich ebenfalls ein Grund für den Käufer, skeptisch zu werden. Das Angebot soll für private Kfz-Halter sogar kostenfrei sein.

Auch das Start-up „CarCert“ will das Problem geschönter Tachostände mit einem elektronischen Zertifikat lösen, mit dem der Eigentümer eines Fahrzeugs einen seriösen Verkauf belegen soll. Für rund 30 Euro und gegen Vorlage des aktuellen Kilometerstands plus eines Fotos des Fahrzeugscheins liefert das Unternehmen die Ergebnisse aller Hauptuntersuchungen und die dazugehörigen Kilometerstände – neben allgemeinen Informationen zum Fahrzeugtyp. Heinz-Gerd Lehmann ist aber eher skeptisch, ob das etwas bewirkt. Die Zertifikate lieferten zwar Indizien für Manipulationen, aber keine Beweise. Schließlich werde eine Vielzahl von Fahrzeugen schon vor der ersten Hauptuntersuchung manipuliert. Und die stehe erst drei Jahre nach dem Kauf an.