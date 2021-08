Zuckerkonsum: Wie viel Zucker darf es denn eigentlich sein?

„Bei einer ausgewogenen Ernährung ist ein maximaler Anteil von 10 Prozent der täglichen Energiezufuhr aus Süßigkeiten und Knabbereien tolerabel“, so die Expertin. Für Erwachsene sind das etwa 200 Kilokalorien täglich. Bei 4- bis 6-jährigen Kindern sind das maximal 150 Kilokalorien. Diese Menge steckt etwa schon in zehn Gummibärchen und 15 Gramm (circa ein Teelöffel) Nuss-Nougat-Creme. Gahl gibt zu bedenken: „Je weniger Süßes, desto mehr Platz bleibt für nährstoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Obst und Getreideprodukte. Grundsätzlich spricht sich die DGE aber für eine maximale Zufuhr freier Zucker von weniger als 10 Prozent der Gesamtenergiezufuhr aus.“ Dabei versteht man unter „freie Zucker“ Einfach- und Zweifachzucker, die Hersteller oder Verbraucher Lebensmitteln zusetzen. Hinzu kommen noch natürlich vorkommende Zucker wie in Honig, Sirup oder Fruchtsäften.

Den Zuckerkonsum reduzieren, indem man auf gesüßte Getränke verzichtet

Die Expertin weiß, worüber wir die größten Zuckermengen aufnehmen. „Einen großen Anteil an freiem Zucker nehmen wir in Deutschland durch Süßwaren und zuckerhaltige Getränke wie Fruchtsäfte und Nektare sowie Limonaden zu uns.“ Insbesondere der hohe Konsum zuckerhaltiger Getränke könne zu einer positiven Energiebilanz und so zu erhöhtem Körpergewicht führen. Damit steige auch das Krankheitsrisiko. Wer also den Zuckerkonsum runterfahren will, sollte zuckergesüßte Getränke wie Limonaden, Cola-Getränke oder Energydrinks meiden und sie schon gar nicht zum Durstlöschen in größeren Mengen trinken.

Das tägliche Frühstück sollte nicht immer nur aus süßen Bestandteilen bestehen

Dass wir zu viel Zucker zu uns nehmen, liegt meist nicht am Zucker aus der Zuckerdose, den wir etwa beim Kochen oder im Kaffee und Tee verwenden. „Auch gelegentlich ein süßes Brötchen oder ein Vollkornbrot mit Konfitüre sind vollkommen in Ordnung“, beruhigt Gahl. „Allerdings sollten süße Frühstücksvarianten wie Nuss-Nougat-Cremes und gezuckerte Frühstücksflocken die Ausnahme sein und nicht Bestandteil des täglichen Frühstücks.“

Ein ausgewogenes Frühstück setzt sich idealerweise aus vier Bausteinen zusammen: ein Getränk, zum Beispiel Wasser oder ungesüßter Kräuter- oder Früchtetee, für die Flüssigkeitszufuhr. Getreide in Form von Brot, Müsli oder Getreideflocken. So wird der Körper mit Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und Kohlenhydraten versorgt. Hinzu kommt Gemüse oder Obst wie Apfel, Kiwi, Banane oder Tomate, Gurke und Karotte als Lieferanten für sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Als Viertes kommen Milch oder Milchprodukte wie Joghurt, Quark oder Käse für die Zufuhr von Eiweiß, Fett, Mineralstoffen und Vitaminen hinzu. Ab und zu Wurst auf dem Tisch ist ebenfalls okay.

Zuckerentwöhnung dauert, aber Entzugserscheinungen gibt es nicht

Vielen fällt der Verzicht Zucker oder seine Reduzierung in der Ernährung schwer. Das hat seinen Grund: Er schmeckt und löst ein Wohlgefühl aus, die Rezeptoren auf unserer Zunge sind mit dem Belohnungszentrum im Hirn verbunden. „Eine Abhängigkeit wie von einer Droge gibt es aber beim Zucker nicht“, sagt Gahl. „Und es gibt auch keine Entzugserscheinungen. Dennoch haben wir eine angeborene Süßpräferenz, die bei jedem unterschiedlich ausgeprägt ist. Am besten ist es, Zucker sparsam einzusetzen beziehungsweise seinen Zuckerkonsum schrittweise zu reduzieren. Die gute Nachricht ist, dass wir bei sehr starker Süßpräferenz diese schrittweise reduzieren können, zum Beispiel, indem die Menge an Zucker, die zu Kaffee oder Tee gegeben wird, schrittweise um kleine Mengen reduziert wird oder süße Getränke mit steigenden Mengen Wasser verdünnt werden.“ Nach einigen Wochen ist meist eine deutliche Veränderung in der Geschmackswahrnehmung für Süßes zu erkennen.

Heißhungerattacken bei Lust auf Süßes vermeiden

Was kann ich tun, wenn ich trotzdem eine Heißhungerattacke bekomme und mich nach Schokolade und Co. sehne? „Mit natürlich süßen Lebensmitteln wie frischem oder getrocknetem Obst oder Milchprodukten mit pürierten Früchten lässt sich das Bedürfnis nach Süßem oft schon befriedigen“, sagt die Expertin. „Sie liefern darüber hinaus eine Reihe wertvoller Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe.“ Dennoch: Strikte Verbote aufzustellen, sei meist wenig erfolgreich. „Besser flexible Kontrolle üben, das heißt zum Beispiel Schokolade nicht komplett verbieten, sondern sich eine Tafel in der Woche erlauben, die frei verteilt werden kann. Manchmal kann eine süße Speise, die gleichzeitig sättigt, die Lust auf Süßes befriedigen, zum Beispiel ein süßer Auflauf, Milchreis, Quarkspeise mit Obst, ein Obstsalat oder ein Apfel.“

Lieber selbst kochen als auf Fertigprodukte setzen

Am besten klappt das Umschiffen von Zuckerfallen, indem man möglichst unverarbeitete Produkte einkauft und selber kocht, empfiehlt die DGE. Die Zuckermenge in Rezepten kann man zudem von vorneherein reduzieren und bei Bedarf lieber nachsüßen. Viele Gerichte lassen sich auch mit Vanille oder Zimt verfeinern statt nur mit Zucker. Und statt eines fertigen Fruchtjoghurts kauft man besser Naturjoghurt und mischt diesen mit ganzen oder pürierten Früchten.