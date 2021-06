Gekocht sind die Bohnen ungiftig, sie sollten mindestens 10 bis 15 Minuten kochen, eine Zubereitung im Dampfgarer ist nicht empfehlenswert, da dabei das Gift nicht inaktiv gemacht wird. „Zur Herstellung von Keimlingen als Rohkost sollte man nur dafür vorgesehene Samen verwenden. Beim Keimen von Hülsenfrüchten wird Phasin teilweise abgebaut. Keime aus Soja und Kichererbsen haben nur eine kurze Keimdauer und sollten sicherheitshalber eine halbe Minute in kochendem Wasser blanchiert werden. Linsenkeimlinge und Mungobohnenkeimlinge, die fälschlicherweise auch als grüne Sojasprossen bezeichnet werden, enthalten kein Phasin."

Phytinsäure in Vollkorn, Hülsenfrüchten und Saaten

Phytinsäure kommt in den Randschichten von Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten und Ölsaaten vor. Sie ist zunächst einmal sogar gesundheitsfördernd, beeinflusst den Blutzuckerspiegel positiv und senkt den Cholesterinspiegel. Aber: Mineralstoffe wie Eisen und Zink können durch Phytinsäure gebunden und so schlechter von unserem Körper aufgenommen werden. „Ein Mangel an diesen Nährstoffen ist nicht zu befürchten, denn der Mineralstoffgehalt von Vollkornprodukten ist mehr als doppelt so hoch im Vergleich zu Weißmehlprodukten“, sagt Expertin Weimar-Ehl. Eine gute grundlegende Vitamin-C-Versorgung und die Kombination pflanzlicher Lebensmittel mit zum Beispiel Zitronensäure kann die negative Wirkung der Phytinsäure weitgehend aufheben.

Curcubitacine in Zucchini, Kürbissen und Co.

Die Zucchini schmecken bitter? Dann bloß nicht essen. Das Gleiche gilt für Kürbisse, Gurken und Melonen. „Bei den Sorten im Supermarkt tritt das in der Regel nicht auf, durch Züchtung wurde der Gehalt minimiert, aber wenn man selbst Zucchini und Co. im Garten aus Samen züchtet, kann es zu Rückkreuzungen kommen, die dann wieder extrem bitter schmecken und Curcubitacine enthalten.

Die sollte man auf keinen Fall essen.“ Treten nach Verzehr Magen-Darm-Beschwerden auf, sollte man sich in ärztliche Behandlung begeben. Curcubitacine sind starke Zellgifte, sie greifen die Magenschleimhaut an, was zu schweren Brechanfällen führt, die sogar tödlich enden können.

Vorsicht bei Spinat und Pilzen

Hier kommt es auf die Lagerung an: Spinat, aber auch anderes grünes Gemüse wie Rucola und Grünkohl enthalten von Natur aus viel Nitrat. Die Stickstoffverbindung ist für uns harmlos, das Problem: Wird Spinat zu lange oder falsch gelagert, wandeln Bakterien das Nitrat in Nitrit um – und das blockiert den Sauerstofftransport im Blut. „Das ist vor allem für Babys ein Risiko, daher sollte man Brei mit Spinat nicht lange lagern.“ Früher hieß es auch, Spinat sollte nicht wieder aufgewärmt werden. Das geht schon, aber nur, wenn man ihn zuvor im Kühlschrank lagert. Gleiches gilt für Pilzgerichte. Die in Pilzen enthaltenen Eiweiße können sich bei falscher Lagerung in Gifte umwandeln. Auch da gilt: Gerichte nur kurz im Kühlschrank aufbewahren und möglichst nur einmal wiedererwärmen.

Quecksilber in Fischen, Algen und Co.

Quecksilber findet man vor allem in Fischen. Laut Max-Rubner-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, liegt der Quecksilber-Gehalt der meisten in Deutschland vermarkteten Fische aber unterhalb der Höchstmengen, vor allem bei Fischen aus dem Nordatlantik. Ausnahmen: Große und alte Exemplare von Thunfisch, Weißem Heilbutt oder Schwertfisch. „Solche Fische sind selten und werden untersucht, bevor sie gehandelt werden dürfen“, sagt Weimar-Ehl. „Grundsätzlich gilt, dass alte Fische deutlich stärker mit Methylquecksilber kontaminiert sind, als junge.

Auch sind Raubfische stärker belastet als Friedfische wie Sardinen und Brassen. Fische aus Aquakultur sind in der Regel unbedenklich.“ Auch hier macht die Menge den Unterschied, wer bestimmte Fischsorten nicht übermäßig ist, sollte keine Probleme haben.

Cadmium in Innereien, aber auch auf Gemüse

Cadmium ist aufgrund seines breiten Vorkommens in Böden sowohl in pflanzlichen als auch in tierischen Lebensmitteln vorhanden. „Daher lässt sich die Aufnahme des Schwermetalls nicht komplett vermeiden“, sagt die Expertin. „Sehr hohe Cadmiumwerte werden häufig in Innereien, Meeresfrüchten, Algen (Vorsicht bei entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln!), Ölsaaten (wie Mohn, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Sesam), bestimmten Pilzsorten und Bitterschokolade gemessen.“

Was kann man dagegen tun? Obst und Gemüse immer gründlich waschen und/oder schälen, weil schwermetallhaltige Stäube sich an der Oberfläche ablagern können. „Nicht mehr als 250 Gramm Wildpilze pro Woche verzehren, da Pilze – anders als grüne Pflanzen – die Fähigkeit haben, Schwermetalle anzureichern.“ Innereien, insbesondere von Wildtieren, nur selten essen. Bei einer dauerhaft hohen Cadmiumaufnahme kann es zu Nieren- und Knochenschäden kommen.