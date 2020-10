Mannheim. Sie engagieren sich politisch und gesellschaftlich, sind klug und fleißig und unterstützen andere Azubis: Dafür erhielten Marianna Leshchenko, Hannah Link und Julia Fischer jetzt die Auszeichnung „top azubi chemie“. Diese wurde bereits zum zehnten Mal von Chemie BW – den Verbänden der Branche in Baden-Württemberg – verliehen.

In Politik, Altenpflege und für Azubis engagiert

„Ich bin jung, es liegt in meiner Verantwortung, die Zukunft mitzugestalten“, davon ist Marianna Leshchenko überzeugt. Gerade hat sie ihr duales Studium „Betriebswirtschaft – Gesundheitsmanagement“ beim Pharmakonzern Roche in Mannheim absolviert. Gleichzeitig engagiert sie sich politisch in einer Jugendpartei und – ganz praktisch – im Haus der Altenpflege in ihrem Wohnort Lörrach. An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Lörrach wurde sie in den „Circle of Excellence“ aufgenommen, ein Talent-Programm für herausragende Studierende.

2015 kam die junge Frau aus ihrer Heimat Ukraine nach Deutschland. Dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, merkt man der 22-Jährigen im Gespräch mit aktiv nicht an, wenn sie voller Begeisterung über ihre Ausbildung spricht: „Ich lerne nicht für einen Karriereplan oder um den besten Notenschnitt zu erreichen, ich sammle Wissen, um damit etwas zu bewegen“, erzählt sie und lacht dabei herzlich. Ihren Arbeitgeber hat sie auf Ausbildungsmessen vertreten, als Mentorin ist sie Ansprechpartnerin für jüngere Azubis.