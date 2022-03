München. Zurück in den Beruf, wenn man lange raus war. Zum Beispiel nach einer Babypause oder weil ältere Angehörige Pflege benötigt haben. Ist gar nicht so leicht, da wieder den Fuß in die Tür zu bekommen. Denn die Arbeitswelt dreht sich weiter, während man zu Hause Windeln wechselt. Ganz besonders im Moment ändert sich viel und auch schnell durch die Digitalisierung. Und plötzlich passt das, was man mal gelernt hat, nicht mehr zu den Anforderungen am Arbeitsmarkt.

Das Modellprojekt „Neustart für Frauen“ setzt hier an und ebnet den Weg zurück in den Job. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) und die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit haben darin gemeinsam erprobt, was am besten hilft, damit aus einer beruflichen Auszeit kein Ausstieg für immer wird. Das Projekt ist Teil der Initiative Fachkräftesicherung plus (FKS+) von vbw und Bayerischer Staatsregierung.

Bestärken, beraten und begleiten waren Ziel des Projekts mit 53 Teilnehmenden (darunter zeitweise auch ein Mann) an den vier Standorten Dingolfing, Donauwörth, Landshut und Bad Kissingen. Die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) haben alle fit gemacht und in Kontakte mit bayerischen Firmen gebracht.

Das geschah ganz individuell, passend zu den unterschiedlichen Lebenslagen. Unter den Teilnehmenden waren etwa viele Alleinerziehende Mitte 30, teils mit Migrationshintergrund. Im Schnitt hatten sie zweieinhalb Jahre von einer beruflichen Tätigkeit pausiert, meistens zur Betreuung ihrer Kinder.