Für diesen Überblick setzt zum Beispiel Michael Flöring, der bei Zettler Maschinen- und Anlagenführer gelernt hat, auf einen Familienplaner: „Meine Kinder, meine Frau und ich haben jeder dort eine eigene Spalte. So sehen wir sofort, wer was erledigen muss, welche Geburtstage anstehen oder ob der Hund zum Tierarzt muss.

„Ein gut gemachter Kalender verschafft einem sofort den präzisen Überblick“ Inge Baur, stellvertretende Werkleiterin

„Blauer Engel“ für den Drei-Monats-Kalender

Drucker Waldemar Wagner wiederum will im Betrieb wie zu Hause auf den Drei-Monats-Kalender nicht verzichten: „Bei uns muss keiner erst umständlich im Handy rumsuchen, um zu wissen, was gerade alles ansteht.“ Weitere Vorzüge so eines Kalenders: Im Kopfteil ist das ganze Jahr abgebildet – samt Feiertagen und Ferien. Dank eines extra angebrachten Streifens kann man den aktuellen Tag durch einen roten Rand hervorheben. Und was den Familienvater besonders stolz macht: Der Kalender trägt das Umweltzeichen „Blauer Engel“ als Hinweis auf umweltfreundliche Herstellungs- und Verarbeitungsprozesse sowie die Nutzung umweltverträglicher Materialien.

Druckfarben auf Sojabasis

Auch für die vielen anderen Produkte verwendet Zettler ausschließlich Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Und druckt so umweltfreundlich wie möglich, unter anderem gelingt das durch die Verwendung von Druckfarben auf Soja- statt auf Erdölbasis.

„Hört sich cool an“, sagen denn auch die Freunde von Margarita Heidler, wenn sie ihnen von ihrer Ausbildung bei Zettler erzählt. Seit September lernt die 17-Jährige Maschinen- und Anlagenführerin. Inzwischen weiß sie schon, wie viel Aufwand für die Herstellung der Kalender betrieben wird – und wie zum Beispiel die Kunststoffspiralen in den klassischen Tischkalender kommen. Sie will die bunten Zeitpläne an der Wand nicht missen: „Wir haben einige Kalender zu Hause“, erzählt Heidler, „am meisten mag ich den Katzenkalender in meinem Zimmer.“ Auch wenn der von einem anderen Unternehmen der Gruppe kommt.