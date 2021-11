Der Geschäftsführer brennt für seinen Job

Marco Weber ist promovierter Chemiker. Der 57-Jährige steht seit 2005 an der Spitze der Firma mit 200 Beschäftigten. „Vorher war ich in verschiedenen Konzernen tätig. Das ist nicht meine Welt, ich wollte immer was anderes. Kleine Einheiten führen und schnell Entscheidungen treffen, das liegt mir.“

Und es ist seine Philosophie. Der Geschäftsführer brennt für den Job und kann den Funken schnell auf seine Umgebung überspringen lassen. Vor allem Hochschulabsolventen spüren das. „Wir können nicht mit großen Gehältern locken. Wir überzeugen mit den Inhalten, die wir bieten.“ Oft geht es sehr schnell, wenn sich junge Chemiker oder Ingenieure in seiner Personalabteilung bewerben. „Wir laden sie sofort zum Videointerview ein, oft noch am gleichen Tag.“

Den digitalen Wandel sieht der Firmenchef als Riesenchance

Nicht selten schaltet sich auch ein erfahrener Kollege dazu, wenn nötig aus dem Urlaubsort. „Wir zeigen so, dass wir es ernst meinen und den Bewerber unbedingt einstellen wollen.“ Dabei steht für den Geschäftsführer der Teamgedanke weit vorn. „Ich habe in meinem Berufsleben gelernt, dass einsame Entscheidungen selten die besten Entscheidungen sind.“

Viel hat Marco Weber zuletzt in die Produktentwicklung investiert. Den digitalen Wandel sieht er als Riesenchance. Die jungen Leute seien da eine enorme Hilfe fürs Unternehmen.

Auch die älteren Mitarbeiter vergisst Marco Weber nicht. „Wir haben hier viele erfahrene Spezialisten. Meine Aufgabe ist es, aus unseren Solisten ein gutes Team zu bilden.“ Das reicht von der Identifikation mit den Werten des Unternehmens bis zur Fürsorge. Als bei Atlantic in der Pandemie Kurzarbeit und einige Freistellungen nötig wurden, holte Weber die Kräfte im Aufschwung wieder zurück. „Das verstehen wir unter Teamarbeit.“