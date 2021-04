Job-Rotation verbessert das Betriebsklima

„Das geht vom Programmier-Crashkurs über Excel-Seminare bis hin zu Sprachkursen“, zählt Bonato auf. Wichtig dabei sei, dass jeder Mitarbeiter auf jeder Hierarchiestufe Fort- und Weiterbildungsangebote nutzen könne.

Ein weiteres Angebot in Sachen Mitarbeiterbindung und -Motivation ist das vor sechs Jahren eingeführte Programm „Seitenwechsel“. Bonato: „Hierbei geht es darum, für einen Tag die Seiten zu wechseln und den Job eines Kollegen kennenzulernen.“ Das fördert das Verständnis für die Arbeitsabläufe in anderen Abteilungen und die Wertschätzung für die Kollegen.

Verbesserungsvorschläge aus der Belegschaft

Auch dieses Angebot gilt für alle. So waren beispielsweise schon Produktionsmitarbeiter einen Tag lang mit Außendienstlern unterwegs, und Mitarbeiter aus dem Vertriebsinnendienst schauten Kollegen aus der Logistik über die Schulter.

Alle zwei Jahre überprüft das Unternehmen die Aktionen und befragt die Mitarbeiter nach ihrer Meinung. Daraus ergeben sich dann Hinweise und Verbesserungsvorschläge, die wiederum in neue Aktionen einfließen können.

Zusammenarbeit mit der Zukunftswerkstatt Buchhol

Um den Nachwuchs für MHG zu begeistern, arbeitet der Betrieb mit der Zukunftswerkstatt Buchholz zusammen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche für die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu sensibilisieren. „Wir bieten außerdem Betriebs- und Berufspraktika an und öffnen unsere Türen beim jährlichen Girls’ und Boys’ Day“, sagt Jan Oehring, Leiter Logistik und Materialwirtschaft sowie Ausbildungsleiter der MHG. „Natürlich bilden wir auch Industriekaufleute aus, ebenso wie die Fachkraft für Lagerlogistik und den Fachlageristen.“

Der 21-jährige Lars Kochan hat seine Ausbildung zum Industriekaufmann im Januar 2021 beendet, wurde im Anschluss übernommen und arbeitet seitdem im Einkauf. Seine Entscheidung, bei dem Mittelständler MHG zu lernen, hat er nicht bereut.

Viele Angebote für den Nachwuchs

„Ich habe hier alle Bereiche kennengelernt, war neben der Buchhaltung in der Produktion, in der Logistik, im Einkauf, im Marketing und im Vertrieb“, so Kochan. Schon früh durfte er eigenständig Projekte bearbeiten. „Nach kurzer Zeit in der Buchhaltung habe ich bereits eigenverantwortlich Rechnungen geschrieben und verschickt.“

Um weitere Nachwuchskräfte zu gewinnen, engagiert sich MHG auch auf Berufsbörsen und Messen. Erst im Februar nahm das Unternehmen an der Buxtehuder Ausbildungsmesse teil, die in diesem Jahr erstmals rein digital stattfand. MHG stellte sich und seine Berufe dar, und Lars Kochan konnte den Jugendlichen anschaulich darstellen, welche Aufgaben er im Unternehmen wahrnimmt.

Betriebspraktika für junge Leute

„Das hat Spaß gemacht und war eine tolle Abwechslung“, sagt Kochan. „Ich hoffe, dass wir ein paar Jugendliche begeistern konnten.“

Das wünscht sich auch sein Ausbilder Jan Oehring. Er hat Kontakte zum benachbarten Schulzentrum Am Kattenberge geknüpft, um dort die Betriebspraktika vorzustellen und vor allem für den Beruf des Lagerlogistikers zu werben. Die Resonanz war sehr positiv, erzählt er, aber: „Leider hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, als wir gerade vier Praktika vergeben wollten.“

Firmenflotte mit klimafreundlichen Fahrzeugen

Nach der Corona-Krise wird Oehring diese Aktivität auf jeden Fall wieder aufnehmen. Er ist sicher, den jungen Leuten ein attraktives Angebot machen zu können. „MHG ist klein, fein und schlagkräftig. Wir können flexibel auf Kunden- und Mitarbeiterwünsche reagieren und bieten schon in der Ausbildung jede Menge Eigenverantwortung und selbstbestimmtes Arbeiten. Ich denke, das ist attraktiv.“

Weil MHG nicht nur seine Produkte auf die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes trimmt, sondern auch selbst mit gutem Beispiel vorangehen will, hat die Firma in den vergangenen Jahren viel unternommen.

Die Haustechnik wurde optimiert, und die Geschäftsführung prämiert Verbesserungsvorschläge, die zur CO2-Reduzierung beitragen. Die Firmenflotte wird auf klimafreundliche Fahrzeuge umgestellt, und die Geschäftsführung ersetzt Dienstreisen vermehrt durch Online-Meetings. Julian Bonatos Ziel: „Bis 2030 wollen wir CO2-neutral sein.“