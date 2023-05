Unser Engineering-Team arbeitet immer eng mit dem Auftraggeber zusammen. Von der Konzeptphase bis zum fertigen Einbau etwa in einen Bagger, ein Notstromaggregat, eine Landmaschine oder ein Vorfeldgerät am Flughafen. Natürlich werden dann auch alle gesetzlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt in Bezug auf Maschinenrichtlinien sowie Abgas- und Geräuschemissionen.

„Weiterbildung bekommt eine ganz neue Dimension dank neuer Technologien“ Geschäftsführer Olivier Seeger

Das klingt nach einem hohen Maß an Flexibilität?

Ulrike Seeger: Flexibilität zeichnet sicher Familienunternehmen wie uns aus. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte geht man durch Höhen und Tiefen und muss natürlich immer wieder neu auf die Herausforderungen des Marktes reagieren. Inzwischen haben wir knapp 100 Beschäftigte bundesweit an sechs Niederlassungen und vier Service-Stützpunkten – neben der Zentrale hier in Steinbach. Uns alle verbindet die Leidenschaft für Motoren und die Freude an zufriedenen Kunden.

Was planen Sie für die Zukunft des Unternehmens?

Olivier Seeger: Wir setzen weiter auf unsere Flexibilität und unsere engagierte Belegschaft. Wie schon gesagt, läuft es auf einen Mix der verschiedenen Antriebsarten hinaus. Deutz hat schon eine ganze Reihe sehr leistungsfähiger E-Antriebe auf den Markt gebracht und sogar die ersten Wasserstoff-Motoren vorgestellt. Es ist schon toll, die Entwicklung solcher Zukunftstechnologien miterleben zu können. Doch eins ist auch klar: Der Verbrenner wird bleiben, nur werden die Kraftstoffe zum Schutz unseres Klimas halt nicht mehr aus dem fossilen Bereich kommen.

Was bedeutet das für Sie und Ihr Team?

Olivier Seeger: Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung – und noch mal Weiterbildung! Dank Digitalisierung und neuer Technologien bekommt lebenslanges Lernen überall eine neue Dimension.