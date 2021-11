Auch die Kombination aus Theorie und Praxis, wie sie an der Akademie praktiziert wird, kommt ihr entgegen. „Im Unterricht lernen wir die Theorie, in den Praxisstunden kann ich sehen, wie sich das Material in der Produktion verhält.“ Oder eben im Labor – ihrem zukünftigen Arbeitsort: „Im Betrieb teste ich zurzeit mit zwei anderen Kollegen Garne auf Feinheit und Dehnbarkeit.“

Smartboards gibt es in jedem Klassenzimmer

In der Firma hat man ihr schon signalisiert, nach der Lehre gern mit ihr weiterarbeiten zu wollen. Vielleicht gelingt das in Form eines dualen Studiums oder der Weiterbildung zur Meisterin?

Bis dahin stehen aber noch viele Stunden Blockunterricht an: „Wir haben meistens bis kurz nach 16 Uhr Unterricht“, so Ranik. Zumeist arbeiten die Schüler mit ihrem Notebook oder rufen den Stoff über Smartboards ab, die hier in jedem Klassenraum installiert sind.

„Aber natürlich pauken wir nicht nur“, sagt die Auszubildende. Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit ihren Altersgenossen am Billardtisch im Gästehaus. Nur freitags nicht: Da ist schon mittags Schluss, damit die Schüler den oft langen Rückweg nach Hause antreten können. Die meisten fahren dann einem ruhigen Wochenende entgegen. Und Ranik freut sich auf ihren Zweitjob im Club: „Das ist eigentlich wie Freizeit – ich habe einfach gerne Menschen um mich.“