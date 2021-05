Ab August können die ersten Gäste einziehen

Im August, zum Start des neuen Ausbildungsjahres, sollen die ersten Gäste einziehen. Die meisten von ihnen werden Absolventen der Textilakademie sein, also Teilnehmer von textilen Weiterbildungsseminaren und Berufsschüler, die an der Akademie ihren Berufsschulunterricht in mehrwöchigen Blöcken absolvieren. Für sie stehen 105 Betten aufgeteilt in Doppel- und Einzelzimmer zur Verfügung. „Dazu kommen zwei Familienzimmer und zwei barrierefreie Einheiten“, ergänzt Braun. Damit alles pünktlich bezugsfertig wird, steht in den nächsten Wochen der Innenausbau an, werden Zimmer möbliert und in Testläufen Aufzug, Lüftung, Heizung und die Kommunikationstechnik geprüft.

Schon von außen beeindruckt der quaderförmige Bau direkt neben dem Gebäude der Textilakademie: „Die Außenfassade ist mit Elementen aus Glasfaserzement bedeckt. Im inneren Lichthof werden farbige Textilpaneele zum Schallschutz installiert“, so Braun.