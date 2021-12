Betriebsfeiern sind wichtig für das Teambuilding

Für die Firmenchefs gibt es dennoch keinen Zweifel: Absagen und Verbote sind richtig. „Es ist sehr schade“, sagt Gunter Böttcher, Geschäftsführer der KET Kunststoff und Elasttechnik im sächsischen Radeberg. „Nach so einer langen und harten Zeit wäre es so wichtig gewesen, wieder zusammen zu feiern.“ Die 34 Mitarbeiter „vermissen den zwanglosen Austausch zwischen Produktion und Verwaltung“, wie Böttcher berichtet. Betriebsfeiern seien wichtig für das Teambuilding. Jeder bekomme da eine kleine Aufmerksamkeit.

Ähnlich sieht das Ralf Holschumacher, Geschäftsführer der Firma Mapa in Zeven im Norden der Republik. Die Weihnachtsfeier habe eine wichtige Funktion: „Sie ist eine wunderbare Gelegenheit, seine Wertschätzung für die Beschäftigten auszudrücken.“ Und das sei wichtig, damit sich die Mitarbeiter gebunden fühlen.

2020 schon hatte Corona bei den Westland Gummiwerken in Melle (Niedersachsen) die Feier zum 100. Firmengeburtstag verhindert. „Wir haben alles verschoben“, erzählt Inhaber Georg zur Nedden. „Man hat keine Planungssicherheit.“ Für die Belegschaft gibt es in diesem Jahr Tankgutscheine. Außerdem will das Unternehmen für die Betroffenen der Flutkatastrophe spenden.

„Unser Sommerfest soll auf jeden Fall stattfinden“

Bei Pirelli in Breuberg (Odenwald) feiern Belegschaft, Betriebsrat und Geschäftsführung normalerweise mit ehemaligen Mitarbeitern, Vertretern der Politik und Gewerkschaften. Es gibt einen Weihnachtsbaum, festliche Dekoration, Schüler sorgen für stimmungsvolle Musik. „Wir überreichen Spenden an gemeinnützige Organisationen in der Region und ehren langjährige Mitarbeiter“, sagt Thomas Hofmann, Leiter Personal von Pirelli Deutschland. „Leider macht uns Corona das zunichte.“

In einem Punkt sind sich die befragten Unternehmen quer durch die Republik einig: Auf Betriebsfeiern wollen sie nicht verzichten. „Unser Sommerfest soll auf jeden Fall stattfinden“, sagt Tobias Nonnast, Geschäftsführer von Wagu Gummitechnik in Warstein (Nordrhein-Westfalen). „Das kommt immer sehr gut an.“ So soll es auch 2022 sein.