Köln. Freundschaften auf der Arbeit steigern die Produktivität und machen glücklich – so eine Umfrage des Personaldienstleisters Robert Half. Aber ganz so einfach ist es nicht immer, wie viele aus Erfahrung wissen. Zusammen mit dem Kölner Arbeitspsychologen Peter Groß gibt aktiv Tipps, damit kollegiale Freundschaft nicht zum Drahtseilakt wird.

Freunde sollten ehrlich miteinander sein

Ein erster wichtiger Schritt ist die klare Definition im Umgang miteinander. Peter Groß rät darum von Anfang an zu Ehrlichkeit. „Die Freunde sollten sich hinsetzen und überlegen: Wie kann unsere Freundschaft am Arbeitsplatz funktionieren?“ Besonders wichtig ist so ein Gespräch übrigens bei Freundschaften über Hierarchie- und Abteilungsgrenzen hinweg.

Es kommt ja durchaus vor, dass man ebenbürtig im Betrieb startet, sich anfreundet – und dann wird einer befördert. „Das Team darf dann nicht das Gefühl haben, dass der Kollege womöglich als verlängerter Arm des neuen Chefs arbeitet und alles direkt weitererzählt. Der Vorgesetzte sollte seinen Freund wiederum nicht bevorzugen. Das führt im schlimmsten Fall zu Neid und Missgunst unter anderen.“

Freizeit und Arbeit bei privaten Themen besser trennen

Natürlich ist der eine oder andere Plausch im Büro schön, um dem Alltag zu entkommen. Aber „man sollte immer bedenken, dass der Arbeitgeber den Mitarbeiter für eine bestimmte Leistung bezahlt. Und nicht, um eine tolle Freundschaft zu pflegen“, erklärt der Arbeitspsychologe. Dazu gehört natürlich auch, dass andere Kollegen – und solche, die neu zum Team stoßen – nicht benachteiligt werden oder sich ausgeschlossen fühlen, ob zu Recht oder zu Unrecht. „Wenn die Freunde immer alleine zusammenklüngeln und andere sich in diesem Kreis nicht willkommen fühlen, ist das schlecht fürs Betriebsklima.“