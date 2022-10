Allerdings: Mit den vorhandenen alten Brennstäben bringen die Atomblöcke im kurzzeitigen Streckbetrieb bis zum Frühjahr 2023 nur 90 bis 70 Prozent ihrer vollen Leistung. So kalkulieren die Netzbetreiber in ihrem Stresstest.

Bei den Kohlekraftwerken wiederum sollen 13 stillgelegte Blöcke wieder hochfahren, so die Netzbetreiber. Ende September war das bei zwei Steinkohleanlagen der Fall, vier weitere könnten ab November wieder loslegen. Zwei Braunkohleanlagen hat der Energiekonzern Leag wieder in Betrieb genommen, drei Blöcke will RWE im Oktober hochfahren. Jedes zusätzliche Kraftwerk ist nicht nur für die Versorgungssicherheit gut, sondern würde auch den Strompreis spürbar senken. Das ergab jetzt eine Studie der Uni Erlangen unter Federführung der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm.

Frankreich fällt als Stromlieferant derzeit aus

Warum ist die Situation derzeit so angespannt? Weil in ganz Europa die Versorgung mit Strom denkbar knapp ist. In Frankreich waren Ende September 27 der 56 Atommeiler wegen Wartungen und Reparaturen nicht am Netz. Wegen der prekären Situation dort hat Deutschland in den ersten acht Monaten dieses Jahres im Saldo schon mehr Strom nach Frankreich geliefert als zuletzt im ganzen Jahr. Zudem heizen viele Franzosen mit Strom, der Energiebedarf ist also im Winter besonders hoch. Die Schweiz kämpft ebenfalls mit Stromknappheit, weil die Pegel der Stauseen im Dürre-Sommer gesunken sind. Polen kann auch nicht mit Strom-Exporten aushelfen, da es dort offenbar an Steinkohle mangelt.

Zudem könnte das Niedrigwasser in Rhein und Neckar zurückkehren und die Kohleversorgung der Kraftwerke in Süddeutschland einschränken. Und dann sind da noch die vielen Heizlüfter …

Wird es eng, versuchen Spezialisten noch Reserven in Europa zu mobilisieren

Kommen viele dieser Faktoren zusammen, könnte es eng werden, besonders bei einem sehr kalten Winter. Aber was bedeutet das dann?

Laut den Stresstest-Ergebnissen kann es zu sogenannten „Lastunterdeckungen“ kommen. Heißt: Es gibt nicht genug Strom für alle! Käme es zu einer Situation wie im Extremszenario der Untersuchung, würden wenige Stunden sogar erhebliche Mengen Strom fehlen. In so einem Fall versuchen die Spezialisten in den Schaltzentralen des Stromnetzes zunächst, noch Reserven in Europa zu mobilisieren, erklärt Amprion in seinem Netzjournal. Oder sie nehmen Großverbraucher wie etwa den Alu-Hersteller Trimet vom Netz.