Bislang hat man in Amberg vor allem eigene Prozesse optimiert und sich für den Bezug grünen Stroms entschieden. Nun plant man, große Teile der Dächer mit Photovoltaik auszustatten. Dies mache die Stromversorgung auf Dauer günstiger und unabhängiger. Zudem wird zukünftig eine Wärmepumpe die Gasheizung ersetzen und durch geschicktes Kombinieren mit dem Kältesystem möglichst effizient werden.

Ganz auf Gas verzichten kann man am Standort Amberg allerdings nicht so einfach. Denn für die Behandlung von Metallteilen sind Glühöfen nötig, die noch etliche Jahre in Betrieb sein werden. „Wir planen, von Erdgas auf Biomethan umzusteigen, und prüfen parallel dazu, inwieweit wir das Erdgas auch durch Wasserstoff ersetzen können“, sagt Werkleiter Mende.

Siemens-Software berücksichtigt viele Faktoren, um den besten Dekarbonisierungpfad zu finden

Die Umstellung in Amberg wurde mit einer von Siemens selbst entwickelten Software geplant. „Wir können so mehrere Jahre im Voraus abschätzen, was unter bestimmten Bedingungen passieren wird, wenn wir etwas in diesem Energiesystem verändern“, erklärt Martin Kautz, Ingenieur für Energiesystemdesign bei Siemens Technology. „Auf dieser Basis berechnen wir den optimalen Dekarbonisierungspfad aus technischer und wirtschaftlicher Sicht.“

Das Verfahren eigne sich für ganze Regionen, wie etwa eine Stadt, oder eben für einzelne Anlagen, wie am Standort Amberg, so Kautz. „Faktoren wie geografische Merkmale, Energiepreise, Besonderheiten einer Anlage und vieles mehr wirken sich darauf aus, was der beste Weg im konkreten Einzelfall ist“, sagt der Ingenieur. „Falsche Entscheidungen können teuer werden oder den Projekterfolg gefährden.“