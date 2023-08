Gronau. Ziehen, zerren, reißen mit aller Kraft – nützt nichts: Das Vlies hält stand. Der spezielle Stoff aus der Produktion von RKW ist viel widerstandsfähiger, als er aussieht. Weich, hautfreundlich und doch extrem robust. Der Trick dahinter heißt „HyJet“: ein mechanisches Verfahren, mit dem das Textil per Wasserstrahl verfestigt wird. Und so entsteht ein Vlies, das auch härtesten Anforderungen standhält.

„Unser HyJet-Vlies wird zum Beispiel in der Landwirtschaft eingesetzt zur Abdeckung von Feldern. Da macht es dann auch nichts, wenn mal Wildschweine darüberrennen“, sagt Ludger Kuhn beim aktiv-Besuch. Er leitet das Werk der RKW-Gruppe im westfälischen Gronau. Sinn der Sache ist das Mikroklima, das mithilfe eines solchen Vlieses erzeugt werden kann: Es macht eine Ernte bis zu drei Wochen früher als ohne die Abdeckung möglich.

Von der Matratze bis zum Auto – RKW-Vliese dienen vielen Zwecken

RKW-Vliese – ob in der HyJet-Variante oder als klassisches Spinnvlies – machen viele Dinge robuster. Sie umhüllen Sprungfedern in Matratzen, liegen als saugfähige Unterlage in Obstverpackungen oder dienen der Schalldämmung in Lüftungsanlagen von Autos. Sogar in Babywindeln stecken Vliese aus dem Hause RKW: Dort sorgen sie unter anderem dafür, dass Mütter und Väter beim Wickeln ein Textil-Empfinden haben und kein „Plastik-Gefühl“.