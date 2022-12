In Litauen wie in Recklinghausen wird nach Kundenwunsch in unterschiedlichen Steppmustern gesteppt – in geraden Streifen, in Karos oder in Wellen. Nötig dafür sind Bobinen, winzige metallische Zylinder. Sie stecken zu Dutzenden in den bis zu 2,40 Meter breiten Steppmaschinen und beherbergen das Steppgarn, das alle zwei bis drei Stunden nachgefüllt werden muss.

Die Bobinen sorgen in Verbindung mit dem Obergarn dafür, dass das Ober- und Untermaterial sowie der in der Mitte liegende Füllstoff fest vernäht werden. Klappt das nicht, kommt Hussam Sadeka zum Einsatz. Der gebürtige Syrer bessert Fehlstellen aus. Keine einfache Arbeit, denn die Meterware ist sperrig und lang: „Da braucht man schon Kraft in den Armen“, sagt Nähexperte Sadeka.

In der Näherei werden gerade besonders viele Hundedecken gefertigt

Leichter haben es die Mitarbeiterinnen in der Näherei. Unter ihren Maschinen liegt flauschiges Kunstfell für Hundedecken. „Das läuft zurzeit richtig gut“, so Georg Heüveldop. Vermutlich profitiere man von den aktuellen Lieferkettenproblemen: „Weil wir vor Ort nähen, ist der Weg zum Kunden kurz, die Lieferung sicher.“ Allerdings: „Wir fahren derzeit auf Sicht, für große Pläne sind die Zeiten zu unsicher.“